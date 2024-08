11 consigli per i giorni bui nei parchi a tema

I visitatori di Disney World affrontano la pioggia durante la tempesta tropicale Debbie I fan Disney non sono rimasti colpiti dalla tempesta tropicale Debbie e dall’uragano che osservava il suo viaggio verso Walt Disney World nonostante il maltempo.

Bene, hai i biglietti per il parco, le prenotazioni alberghiere e la lista dei desideri delle corse. Ma cosa farai se il tuo viaggio? Parchi a tema del Sunshine State non come quello… Il sole toccherà?

L’uragano Debbie ha inondato parti della Florida lo scorso fine settimana, formandosi nel Golfo del Messico domenica 4 agosto e atterrando nella regione del Big Bend, nel nord della Florida, il giorno dopo prima di indebolirsi fino a diventare una tempesta tropicale di categoria 1.

Tuttavia, per coloro che hanno già pagato un centesimo per il loro viaggio nei parchi a tema, nemmeno un uragano può impedirgli di andare ai Topolino Pretzel o al Castello di Hogwarts.

Gli ospiti affrontano i parchi tematici della Florida durante la tempesta tropicale Debbie

La visita di Debbie non ha impedito ai frequentatori del parco di frequentare i loro parchi a tema preferiti, o almeno di provarci. Video e foto sui social media mostrano i parchi della Florida quasi vuoti a causa della pioggia o della mancanza di ospiti.

La maggior parte dei parchi a tema dello stato sono rimasti aperti durante l’approdo di Debbie, anche se Busch Gardens e SeaWorld hanno chiuso presto.

Che tu stia uscendo intenzionalmente nel mezzo di un uragano o che tu abbia accidentalmente incontrato una leggera pioggia durante il tuo viaggio al parco a tema in Florida, ecco 11 suggerimenti e trucchi per sfruttare al meglio la tua giornata tempestosa:

Controlla le app meteo prima di andare al parco

Probabilmente sai a cosa vai incontro. A seconda del periodo dell’anno in cui visiti la Florida, potresti scoprire che le tempeste passano rapidamente non appena arrivano.

La stagione degli uragani nello stato va da giugno a novembre, con picchi di attività osservati tra la fine di agosto e l’inizio di ottobre. Tuttavia, anche la nostra “stagione secca” può essere caratterizzata da temporali pazzeschi.

Prima di lasciare la tua casa o il tuo hotel nei parchi, apri l’app meteo designata e guarda come si presenta la situazione della pioggia. Entro le 15:00 c’è probabilmente una probabilità del 90% che ciò accada, offrendo a te e alla tua famiglia una pausa pomeridiana perfetta per distendervi e rilassarvi. Oppure potrebbe piovere leggermente durante il giorno, dandoti la possibilità di fare le valigie di conseguenza.

Indossa scarpe impermeabili per i parchi

Le scarpe bagnate sono il modo più semplice e veloce per rovinare l’intera giornata del parco a tema. La sensazione dell’umidità sulla pelle e il rumore del rumore prodotto da ogni passo erano a dir poco terrificanti.

Se conosci in anticipo il maltempo, indossa scarpe impermeabili per salvare i tuoi piedi e la tua sanità mentale. Se non ne hai uno tuo, porta con te un paio di calzini in più da indossare quando le scarpe si bagnano.

Abbandona l’ombrello e opta per impermeabili o poncho

Un vero Floridiano Mai Porta un ombrello.

Scherzo, ma sul serio, trascinarsi dietro l’ombrello tutto il giorno può essere un po’ fastidioso e scomodo. Soprattutto quando non hai una borsa dove riporlo quando non lo usi. Alcune giostre non ti consentono di portarle con te, il che significa che dovrai prendere un armadietto in anticipo.

Un’opzione migliore e più efficace è portare con te un impermeabile o un poncho robusto e impermeabile.

Prepara dei sacchetti di plastica extra per riporre gli oggetti

Hai appena ricevuto un nuovo iPhone? L’ultima cosa che vuoi è che si rompa dopo essere stato quasi inzuppato nell’acqua piovana.

Per proteggere i tuoi oggetti di valore, prendi dei sacchetti di plastica per proteggerli. Possono anche essere usati per riporre vestiti extra, come il paio di calzini extra menzionati sopra.

Approfitta delle giostre e delle attrazioni al coperto

Basta fare le valigie e prepararsi, cosa posso fare se piove quando vado ai parchi a tema? Un po’, a dire il vero.

Da Disney World a Busch Gardens, ci sono molte attrazioni al coperto per il divertimento degli ospiti. Se tutte le giostre all’aperto sono chiuse a causa della forte pioggia, puoi optare per le giostre al coperto. Tieni presente che altri potrebbero avere la stessa idea e le code per questi posti potrebbero essere un po’ più lunghe.

Allora perché non essere proattivi e provare altri luoghi come spettacoli o esperienze interattive. Ad esempio, il nuovo DreamWorks Land degli Universal Studios ospita uno spettacolo al DreamWorks Imagination Celebration Theatre. O Monsters, Inc. al Magic Kingdom. Diamo un’occhiata al Piano della Risata.

Dai un’occhiata ai negozi e avrai una sorpresa per una giornata piovosa

Potrebbe essere prematuro dirlo, ma concediti qualcosa e te lo sei guadagnato. Dopo aver combattuto contro il vento feroce e l’acqua, ti meriti un piccolo spuntino o un souvenir.

Se piove, potrebbe volerci del tempo per esplorare i negozi e i caffè del parco. Andrai comunque sotto di loro per ripararti dalle intemperie. Mentre sei dentro, prendi un gelato alla burrobirra o un berretto da baseball con la tigre.

A proposito di mangiare fuori, prova a pianificare i pasti o a prenotare

Quando il cielo si apre e la pioggia cade a dirotto, all’improvviso tutti i parcheggiatori intorno a te sentono lo stesso brontolio allo stomaco. È pazzesco per il servizio rapido o il ristorante più vicino. Nessuno vuole aspettare fuori sotto la pioggia per un tavolo.

Per evitare di far parte del caos, prova a fare un piano di gioco per dove tu e il tuo gruppo volete mangiare nel parco. Se stai pianificando in anticipo, prova a effettuare qualche prenotazione per i ristoranti del parco.

Se mai hai tempo di fare un giro sull’attrazione acquatica, provaci

Ammettiamolo, sei già bagnato. Può essere d’accordo.

Anche se il caldo estivo è sufficiente per invogliare chiunque a praticare lo sci nautico, il pensiero di bagnare vestiti e scarpe potrebbe farti riflettere due volte. Ma se sei già fradicio sotto la pioggia… provaci.

Nessun fulmine o pioviggine? Altre giostre all’aperto sono disponibili in linea

Solo perché il tempo è un po’ nuvoloso non significa che devi rinunciare alle montagne russe.

Finché non ci sono fulmini, puoi fare la fila per le tue corse all’aperto preferite. Anche con una leggera pioggerellina la corsa dovrebbe essere percorribile. I parcheggiatori fuori stagione di solito non seguono questo suggerimento e si dirigono verso gli spazi interni al primo segno di pioggia.

Porta un cambio di vestiti

Per coloro che temono di trascorrere la maggior parte della giornata con abiti leggermente umidi, ecco un consiglio extra speciale, in stile “uno-reverse”: porta un cambio di riserva.

Sia che li porti fuori una volta che smette del tutto di piovere o che li conservi per la fine di una gita al parco, avrai un ottimo piano di riserva per quando il tuo outfit diventa davvero gocciolante (e non in senso positivo, secondo il generale). gergo Z).

Se possibile, pianifica piani alternativi in ​​luoghi vicini

Se sei titolare di un abbonamento e salti i parchi a tema quando si avvicina una grande tempesta, è comprensibile. Ma puoi goderti una giornata vicino ai parchi a tema nelle città della Florida nei parchi o nei parchi di divertimento che appartengono alle aree di divertimento.

Sia Disney World che Universal Studios hanno posti gratuiti in cui gli ospiti possono soggiornare e svolgere altre attività: Disney Springs e Universal City Walk. In entrambe le aree puoi mangiare, fare shopping o guardare un film.

Gli ospiti possono visitare i parchi a tema dell’hotel o esplorare le città in cui si trovano i parchi a tema, come Orlando e Tampa.