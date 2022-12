17 fantastiche idee regalo a un prezzo sempre basso e che possono essere consegnate appena in tempo

Se hai ancora alcune persone da controllare la tua lista dei regali per le vacanze dopo il black friday e Internet lun Saldi, puoi ottenere alcuni dei migliori prezzi dell’anno se sai dove cercare. Le vendite sono in corso su una serie di prodotti popolari e, in alcuni casi, puoi ritirare gli articoli ai loro prezzi migliori in assoluto anche se li hai persi alla fine del mese scorso.

Siamo andati avanti e abbiamo raccolto alcune delle nostre offerte preferite che sono ancora disponibili sui prodotti a prezzi stracciati. Che tu stia acquistando per te stesso o per qualcun altro, ci sarà sicuramente qualcosa che vale la pena acquistare.

Microsoft Questa popolare offerta di licenza a vita di Microsoft Office è ancora disponibile per $ 30. È disponibile sia per Mac che per Windows, quindi assicurati di ottenere quello giusto per il computer che usi regolarmente.

Ciambellano Questo accessorio intelligente può essere aggiunto a quasi tutte le porte da garage realizzate dopo il 1993 e si collega al telefono per un facile controllo della porta da qualsiasi luogo. Si riduce al prezzo migliore, quindi prendine uno per te e anche per alcuni membri della famiglia: ti ringrazieranno per qualcosa di così utile. Vale la pena tenere circa $ 1 dal suo minimo storico. Stai ricevendo avvisi di prezzo per MyQ Smart Garage Control: $18

Amoca Trasforma il poggiatesta della tua auto in una comoda soluzione di archiviazione con questi ganci universali. Ciascuno può contenere 13 libbre in modo da poter appendere cappotti, giocattoli per bambini, ombrelli o persino sacchetti della spesa. Amooca Confezione da 4 ganci per poggiatesta per seggiolino auto Universal Hanger Storage Organizer per borsa cappotto universale per auto nero con clip: Casa e cucina

Come ogni anno, Amazon ha lanciato alcuni pacchetti Echo Dot-plus-smart-bulb molto attraenti per il Black Friday e l’ultimo Echo Dot con orologio è ancora disponibile al prezzo più basso con una lampadina a colori Sengled gratuita. È un ottimo acquisto per chi è nuovo nella casa intelligente o se stai espandendo la tua configurazione. READ Il nuovo iPad di Apple è in vendita per la prima volta con uno sconto di $ 50 Ricevi avvisi sui prezzi di Echo Dot (5a generazione) con Clock | Blu nuvola con lampadina a colori Bluetooth Fiocco di neve | Kit di base per la casa intelligente Alexa

GE Risparmia un terzo su questo gadget già conveniente e porta cose come le luci di Natale all’aperto nella tua configurazione di casa intelligente. GE Cync Outdoor Smart Plug offre due porte che funzionano individualmente con Alexa e l’Assistente Google, offrendoti il ​​controllo mobile e vocale di qualsiasi cosa tu colleghi. Ricevi avvisi sui prezzi delle prese intelligenti esterne GE Cync: $ 14

batte Ottieni gli auricolari wireless Beats Solo3 realizzati da Apple tramite Walmart o Amazon al 50% di sconto sul prezzo normale. Questi dispongono del chip Apple W1 per l’accoppiamento istantaneo e la commutazione automatica del tuo iPhone, iPad e Mac, oppure puoi collegarli tramite Bluetooth con altri dispositivi. Avrai fino a 40 ore di riproduzione per carica. Stai ricevendo avvisi sui prezzi per Beats Solo3 Wireless (Nero, 2019)

Sony Se stai cercando le migliori cuffie over-ear sul mercato, le Sony WH-1000XM5 sono la coppia da battere in questo momento. Le 1000XM5 sono le ultime novità della linea di cuffie con cancellazione del rumore di Sony e ora puoi acquistarne un paio in vendita su Amazon. È attualmente disponibile per $ 348, che è più di $ 50 di sconto sul prezzo intero e corrisponde al prezzo più basso che sia mai uscito. Stai ricevendo un avviso di prezzo Sony WH-1000XM5: $ 348

Apple/CNET L’iPad di Apple è uno dei tablet più popolari in circolazione e ora puoi mettere le mani sull’iPad di decima generazione per soli $ 399, risparmiando $ 50 sul prezzo di listino. Questo è il prezzo più basso che abbiamo visto per un modello di iPad rilasciato di recente. Batte persino le offerte che abbiamo visto alla fine del mese scorso, rendendo ora il momento perfetto per prenderne uno per te o come regalo durante le festività natalizie. Lo sconto si applica a tutte le colorazioni su Amazon e Best Buy fino a esaurimento scorte, con modelli di maggiore capacità e varianti dotate di cellulare anche esaurite. READ Mario Strikers: Battle League sarà supportato con aggiornamenti gratuiti dopo il lancio Stai ricevendo avvisi sui prezzi per Apple iPad 10,9 pollici (Wi-Fi, 64 GB) 2022 – Blu (10a generazione)

Amazzonia La C2 è la nostra TV preferita dell’anno. È elegante nell’aspetto e ricco di funzionalità, soprattutto per i giocatori. Ma la parte migliore è la qualità dell’immagine, che grazie alla tecnologia OLED rende tutto ancora migliore sul grande schermo. Leggi la nostra recensione del TV OLED della serie LG C2. Sei in attesa di un avviso di prezzo per la Smart TV OLED 4K LG serie C2 da 55 pollici: $ 1.297

nintendo Nintendo offre raramente sconti su Switch, quindi questo pacchetto stagionale con Mario Kart 8 è quanto di meglio si possa. A $ 300, di solito è lo stesso prezzo di una console, ma include anche una copia digitale di Mario Kart 8 Deluxe (un grande gioco) e un abbonamento di tre mesi a Nintendo Online. Stai ricevendo avvisi su Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe Bundle Prezzo: $300

mela Il MacBook Air 2022 Il modello ha visto una revisione completa del design, ora presenta un display Liquid Retina da 13,6 pollici più grande e luminoso e un profilo più sottile. All’interno, è alimentato dal nuovissimo chip M2 di Apple, che consente un aumento delle prestazioni fino al 40% e 18 ore di durata della batteria, secondo Apple. Ha uno sconto di $ 150 su Best Buy ed è sceso al minimo storico, rendendo ora il momento perfetto per l’aggiornamento. Stai ricevendo avvisi sui prezzi per MacBook Air M2 (Starlight, 256 GB, 8 core)

Amazzonia Amazon produce alcuni dei tablet più convenienti sul mercato e la sua gamma di tablet Fire è scontata prima delle vacanze. I suoi dispositivi da 8 pollici e più grandi stanno vedendo i prezzi tornare ai minimi storici, con un dispositivo da 7 pollici a soli $ 5 in più rispetto al suo miglior prezzo di tutti i tempi. Questi dispositivi sono ottimi acquisti come regali per le feste. READ Horizon Forbidden West DLC in corso mentre l'attrice si dirige verso MoCap

meta Ottieni il visore VR Quest 2 da 128 GB fornito con Resident Evil 4 e Beat Saber per $ 50 di sconto sul prezzo del solo visore. Il modello da 256 GB costa $ 70 di sconto. Stai ricevendo avvisi sui prezzi per Meta Quest 2 Resident Evil 4 Bundle con Beat Saber da 128 GB – Visore per realtà virtuale all-in-one avanzato

Logitech Il nuovo palmare G Cloud Gaming di Logitech, una specie di Nintendo Switch, console simile a Steam Deck progettata con Microsoft e Nvidia costa $ 50 e ha raggiunto il suo miglior prezzo. Il dispositivo è appositamente progettato per essere riprodotto da Servizi di gioco basati su cloudSoprattutto (non a caso) Giochi cloud per Xbox E il GeForce oraoltre a utilizzare lanciatori di giochi locali come Xbox Remote Play e Steam Link. Ricevi avvisi sui prezzi per Logitech G Cloud Mobile Gaming: $ 300

Gli account Amazon idonei possono ottenere un Echo Dot di terza generazione per soli $ 1 più un mese di Amazon Music Unlimited. Ciò porta il costo totale a soli $ 10. Ricevi avvisi sui prezzi di Echo Dot (terza generazione) a $ 0,99 e 1 mese di Amazon Music Unlimited a $ 8,99 con rinnovo automatico – Carbone

MSCHF Stai cercando un regalo divertente che dia fuori dagli schemi e un po’ più divertente? Questo puzzle è un codice QR che viene scansionato una volta completamente assemblato e offre la possibilità di vincere fino a $ 1 milione. La maggior parte delle persone vincerà $ 1, ma questo è il divertimento.