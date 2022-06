1996 Il gioco The Elder Scrolls è stato ripubblicato con controlli moderni, HD

immagine : antiche pergamene

The Elder Scrolls II: Daggerfall Importante per una serie di motivi, per la sua posizione di primo piano in una serie che continuerà ad essere inserita MorrowindE il amnesia E il Skyrim fino al fatto che è stata la vincitrice del gioco dell’anno a pieno titolo. Il fatto è che il gioco è un’avventura 3D del 1996, provare a giocarci nel 2022 è brutto.

Non per colpa sua! Negli anni ’90 faceva il suo lavoro. È solo che i primi giochi 3D non avevano la stessa fluidità generale e facilità di movimento che associamo ai titoli più recenti, quindi chiunque avesse più familiarità con i giochi delle serie successive proverebbe a giocare dagervale Ora sarà in conflitto, soprattutto quando si tratta di combattere .

The Elder Scrolls II: Daggerfall – Come si gioca

Oppure lo farebbero se stessero cercando di eseguire la versione originale del 1996 (sopra). Quello che possono fare invece è giocare alla grande Modulo Daggerfall – Taglio GOG, appena arrivato a Good Old Games. Non è una versione ufficiale di Bethesda; È il lavoro di un team di supervisori È stato confezionato da solo, funziona Insieme per rilasciare la vetrina:

Gioca a una versione reinventata del classico gioco di ruolo della serie The Elder Scrolls. Daggerfall Unity – GOG Cut offre questa straordinaria esperienza ai giocatori moderni. Ciò è reso possibile grazie a un intero team di creatori appassionati che lavorano sotto la bandiera Unità di caduta del pugnale. Lanciato da Gavin “Interkarma” Clayton oltre un decennio fa, questo ambizioso progetto mira a portare l’esperienza unica del classico gioco di ruolo open world a una nuova generazione di giocatori. Grazie agli sforzi di GamerZakh, un creatore di contenuti di gioco che ama i classici, ora puoi goderti lo speciale titolo GOG Cut of the Daggerfall Unity. Tutto quello che devi fare è semplicemente scaricare e giocare. GOG Cut of Daggerfall Unity non richiede azioni o aggiornamenti speciali per tuo conto. Con le impostazioni e le modifiche selezionate da GamerZakh, puoi esplorare il ricco mondo di Daggerfall con grafica e gameplay migliorati.

Alcune delle caratteristiche distintive di questa versione in bundle del gioco sono alcune immagini HD (Completamente ristrutturato nell’unitàda cui il nome) con una nuova illuminazione, distanze di disegno molto più lunghe, supporto per le mod e, soprattutto, una serie di modifiche alla qualità della vita, inclusi controlli in prima persona più fluidi.

Puoi scaricare il pacchetto Gratuitoe controlla l’elenco completo dei depositanti interessati, Su GOG.