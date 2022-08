2 volte l’All-Star P Walker Buehler dei Dodgers si sottoporrà a un intervento chirurgico al gomito alla fine della stagione

Dodgers di Los Angeles lancio dell’espulsore Walker Buhler L’operazione al gomito è prevista per la fine della stagione il 23 agosto.

Dodgers La notizia è stata annunciata lunedì. Il famoso chirurgo sportivo e medico dei Dodgers, il dottor Neil Turks, eseguirà la procedura.

I Dodgers speravano che i due volte All-Stars tornassero alla rotazione prima della fine della stagione regolare Ha avuto uno stiramento al gomito destro che lo ha tenuto fuori combattimento a giugno. La fine della sua stagione è un duro colpo mentre cercano il loro secondo titolo mondiale in tre anni.

La stagione 2022 di Walker Buehler è finita (Catelyn Mulcahy/Getty Images)

Il team di Dodgers Buehler ha chiuso l’11 giugno dopo che una risonanza magnetica ha rivelato uno sforzo flessore di grado II. Il piano iniziale, che non prevedeva l’intervento chirurgico, prevedeva che Buhler riposasse e riabilitasse l’infortunio senza prendere una palla da baseball per 6-8 settimane. È finita Scelta dell’intervento chirurgico il 14 giugno per rimuovere gli speroni ossei dal gomito colpito. Ora ha bisogno di un’altra misura, e la sua stagione è finita. I Dodgers non hanno offerto speculazioni o una linea temporale per il suo ritorno.

Buehler, 28 anni, ha fatto il suo secondo lavoro All-Star la scorsa stagione ed è arrivato quarto nella votazione NL Cy Young con un record di 2.47 ERA, 0.968 WHIP e 16-4 segnando 212 strike e 52 walk in 207.2 run. Prima di essere messo da parte, Buehler ha visto il suo calo delle prestazioni nel 2022 con 4,02 ERA peggiore e 1,292 WHIP. In precedenza, Buehler non aveva mai registrato un’ERA superiore a 3,44 in cinque stagioni nel ciclo dei Dodgers: quel numero è arrivato in soli 36,2 round della campagna abbreviata COVID-19 del 2020.

I Dodgers giocano anche senza Clayton Kershaw, nove volte All-Star e tre volte vincitore di Cy Young, Chi è nell’elenco delle vittime da 15 giorni dal 4 agosto con dolore lombare. Kershaw venerdì l’ha detto Era in grado di lanciare senza dolore Sperava che sarebbe stato buttato fuori dal mucchio di bullpen entro una settimana.

La buona notizia per i Dodgers è l’atteso ritorno di Dustin May, che è stato fuori per tutta la stagione mentre si stava riprendendo dall’intervento chirurgico di Tommy John. May ha recentemente completato il suo quinto inizio di riabilitazione nella lega minore Mentre segna 10 colpi in cinque run. Potrebbe tornare alla rotazione dei Dodgers non appena sabato o domenica contro i Miami Marlins. Il 24enne ha un’ERA di 2,93 e 1.065 WHIP con 111 strike e 27 walk in 113,2 run in tre stagioni della MLB.

I Dodgers sono entrati lunedì con il miglior record di baseball e 79-34 con un vantaggio di 16 partite sul San Diego Padres, secondo in classifica, nella NL West.