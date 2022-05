2022 AEW segna il doppio o niente: aggiornamenti in tempo reale, riepilogo, punteggi, partite, cartellino, ora di inizio, highlights

Domenica sera, l’AEW Double or Nothing giocherà una massiccia partita del Campionato del Mondo nell’evento principale. “Hangman” Adam Page metterà in gioco il suo titolo mondiale AEW contro CM Punk.

Punk ha fatto il suo debutto in AEW nell’agosto 2021 ed è tornato ufficialmente al wrestling professionistico per la prima volta da quando si è ritirato come uno dei più grandi nomi della WWE nel 2014. Sebbene molti credessero che sarebbe stato un artista part-time, il punk è stato una parte consistente della programmazione AEW.

Paige ha completato la sua lunga strada verso i Campionati del Mondo a Full Gear il 13 novembre 2021. Da allora ha affrontato diversi avversari prima di essere messo in grado di difendere la cintura contro Punk, la più grande superstar di AEW.

Oltre agli eventi del torneo, MJF, Jon Moxley, Bryan Danielson e altri tra le migliori star dell’AEW si stanno preparando per grandi match mentre l’evento prende il via dalla T-Mobile Arena di Las Vegas.

Tutto inizia alle 20:00 ET con lo spettacolo pre-acquisto che inizia alle 19:00 CBS Sports sarà con te per tutto l’evento, portandoti aggiornamenti e momenti salienti all’inizio dell’evento nel blog live qui sotto.

Carta AEW 2022 Double or Nothing, Match

I risultati e i punteggi completi di ogni partita possono essere trovati negli aggiornamenti in tempo reale sotto la scheda.