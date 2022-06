2022 Draft NBA Live Updates, Scores: Tracker, System, Scores, Deals Like Magic prende Paolo Banchero #1

Di solito non ci sono molte sorprese nel draft NBA al giorno d’oggi, ma giovedì sera è iniziato con grandi sorprese quando gli Orlando Magic hanno scelto l’attaccante del Duke Paulo Banchero con la scelta numero 1. Per settimane, l’aspettativa era che l’avrebbero fatto elimina Jabari Smith di Auburn, e lo è ancora. Non è chiaro se sia stata tutta un’elaborata cortina di fumo o se hanno cambiato idea all’ultimo minuto.

Si dice che The Magic non abbia mai ospitato Banchero per un allenamento formale o un colloquio a Orlando, il che suggerisce che potrebbe essere l’ultimo.

Ad ogni modo, gli Oklahoma City Thunder hanno eliminato il grande uomo Chet Holmgren dei Gonzaga come previsto, mentre gli Houston Rockets sono andati con Smith per eliminare i primi tre. È possibile che i Rockets stiano pianificando un Panchero, ma Smith dovrebbe comunque adattarsi bene come attaccante acuto da abbinare a Galen Green.

Ovviamente, nessun draft potrebbe essere completo senza che i Sacramento Kings facessero qualcosa fuori dagli schemi, e hanno preso Keegan Murray quarto nonostante quasi tutte le speculazioni sul fatto che Jaden Ivey di Purdue fosse chiaramente il quarto miglior giocatore. Forse credevano davvero in Murray, o forse erano cauti nel fare la guardia con la loro prima scelta per il terzo anno consecutivo.

È una notte impegnativa in giro per l’NBA e ti abbiamo coperto qui. Ecco come guardare il draft NBA di giovedì sera.

Segui le selezioni seguenti per aggiornamenti, offerte e analisi per il Draft NBA 2022.

Bozza d’ordine NBA 2022

turno 1 Selezione Turno 2 Selezione 1. Magia Paolo Banchero

PF | duca 31. Pacers Andrea Nimbard

PG | Gonzaga 2. Tuono Chet Holmgren

c | Gonzaga 32. Magia Caleb Hostan

SF | Michigan 3. Missili Jabbari Smith

PF | Auburn 33. Uccelli rapaci Christian Koloko

c | Arizona 4. Re Keegan Murray

PF | sì 34. Tuono Jaylene Williams

PF | Arkansas 5. pistoni Jaden Ivy

SG | Bordeaux 35. Lakers* Max Christie

SG | via del Michigan 6. Pacers Benedetto Maturino

SG | Arizona 36. Blazer da pista Gabriele Procida

SF | Italia 7. Blazer da pista cheddon tagliente

SG | Kentucky 37 re* Jaden Hardy

SG | Accensione della Lega G 8. Cigni Dyson Daniels

SG | Accensione della Lega G 38 – Tottenham* Kennedy Chandler

PG | Tennessee 9. Tottenham Jeremy Suchan

PF | Baylor 39. Cavalieri Khalifa Diop

c | Senegal 10. Maghi Johnny Davis

SF | Wisconsin 40. Bryce McGuins

SF | Nebraska 11. Knicks* Osman Deng

SF | Francia 41. Pellicano EJ Lidl

PF | Via dell’Ohio 12. Tuono Galeno Williams

SG | Santa Clara 42. Knicks Trevor Keele

SG | duca 13. Calabroni* Galeno Doreen

c | Menfi 43. Clippers Moussa Diabat

PF | Michigan 14. Cavalieri Ochai Agbaji

SG | Kansas 44 – Falchi* Ryan Rollins

SG | Toledo 15. Calabroni Marco Williams

c | duca 45. Calabroni Josh Minot

PF | Menfi 16. Falchi AJ Griffin

SF | duca 46. ​​​​Pistoni* Ismail Kamagat

c | Francia 17. Missili Tari Eason

PF | LSU 47 – Grizzly 18. Tori Dalène Terry

SF | Arizona 48. Lupi del bosco 19. Timberwolf * Jake La Ravia

PF | Sveglia Foresta 49- Cavalieri* 20. Tottenham Regale Branham

SF | Via dell’Ohio 50. Lupi del bosco 21. Pepite Cristiano Marrone

SG | Kansas 51. Guerrieri 22 – Grizzly* Walker Kessler

c | Auburn 52. Cigni 23. 76ers* David Rudi

SG | Colo. S. 53. Celtici 24. Dollari Margon Beauchamp

SF | Accensione della Lega G 54. Maghi 25. Tottenham Blake Wesley

SG | Notre Dame 55. Guerrieri 26- Missili * Wendell Moore Jr.

SF | duca 56. Cavalieri 27. Calore Nikola Jovic

SF | Serbia 57. Blazer da pista 28. Guerrieri Patrick Baldwin Jr.

PF | Milwaukee 58. Pacers 29 – Grizzly * Ty Washington Jr.

PG | Kentucky 30. Pepite* Peyton Watson

SF | Università della California

* – commercio menzionato