2022 St Jude Championship: aggiornamenti in tempo reale, copertura completa, risultati di golf per il round 4 di domenica

JJ Spaun tenterà di trasferirsi a Wire nel St. Jude, mentre si dirige verso il round finale di un colpo a 13-under. Dopo aver perso il vantaggio all’inizio del terzo round, il vincitore del Texas Open ha resistito per tutta la partita di sabato e alla fine ha mantenuto un margine di vittoria sull’austriaco Sepp Straka.

I due saranno nuovamente accoppiati insieme domenica, dove si daranno battaglia non solo tra loro, ma anche contro una miriade di stalker stellati.

Cameron Smith è arrivato veloce e ha fatto un birdie su due delle ultime tre buche per spingere il suo nome in prima pagina della classifica a 11 sotto. Insieme a lui in quel numero c’è Will Zalatores, che ha rimbalzato nei round 63-65 dopo l’apertura con un punteggio di 1 su 71.

Alcuni successi in seguito sono apparsi il vincitore degli US Open Matt Fitzpatrick, il quattro volte vincitore del PGA Tour Sam Burns e Tony Fino, che ha raggiunto i playoff dopo aver vinto i suoi ultimi due tornei.

Combina il dramma in cima alla classifica con le giocate nelle qualificazioni alla FedEx Cup e la domenica dovrebbe essere piena di azione. Molti giocatori cercheranno di salire tra i primi 70 in classifica e ottenere così i biglietti per il Campionato BMW della prossima settimana al Wilmington Country Club.

Tienilo chiuso qui poiché CBS Sports terrà traccia di tutto con aggiornamenti e analisi in tempo reale durante il quarto round del campionato St Jude 2022 di sabato.