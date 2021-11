22 migliori accessori da scrivania: accessori indispensabili per l’home office entro il 2021

Recentemente mi sono occupato di ergonomia. Dopo gli infortuni causati da infezioni e cattiva postura, cattive abitudini e mancanza di consapevolezza fisica, l’importanza di un posto di lavoro confortevole è diventata chiara. A volte, doloroso.

Oltre all’ergonomia del sistema per ufficio, alcuni accessori da scrivania possono rendere la vita più semplice e organizzata. Quindi, con l’avvicinarsi della stagione dei regali, Ars ha messo insieme alcune apparecchiature per ufficio testate che possono rendere il lavoro quotidiano più confortevole e senza stress.

Se è la prima volta che crei il tuo ufficio da casa o cerchi delle ottime alternative/aggiornamenti, nel frattempo, dai un’occhiata al nostro Installazione guidata definitiva per l’home office.

Per le tue mani e i tuoi polsi

I poggiapolsi per tastiera e mouse di Khmer si uniscono in un unico pacchetto. Combinano memory foam e gel per creare la sensazione di “fluttuare nell’aria” al polso. Corey Coskin

Il tessuto in lycra è traspirante e morbido, che previene le irritazioni dovute all’attrito o al sudore. Corey Coskin

Gigantus v2 di Razer, molti accessori sopra.

I poggiapolsi sono molto comuni negli uffici domestici e sono spesso integrati nel design del vassoio della tastiera. Se lavori in un’organizzazione che non dispone già di tali rifugi, sarai soddisfatto dei miglioramenti ergonomici del poggiapolsi.

Un buon poggiapolsi fornisce un supporto ammortizzante per aiutare ad alleviare la posizione scomoda e spesso casuale della mano durante la digitazione e il mouse. Ingredienti su Poggiapolsi Khmer Sono ciò che li distingue. La combinazione di memory foam e gel dona ai tuoi polsi una sensazione di “fluttuare nell’aria” e la fodera in tessuto Lycra è morbida e traspirante. La combinazione di Gimars Memory Foam e Gel dà il miglior risultato, apparentemente liscio e di supporto nelle giuste proporzioni.

La combinazione di morbidezza, supporto e asciugatura del sudore rende il rilassamento del polso Khmer un vincitore. Altri riposi possono essere molto dolci, duri o di forma diversa. Alcuni avranno anche uno strano odore chimico. Rientra proprio nella zona dei Riccioli d’Oro: della giusta misura, nessun odore strano. Inoltre, Gimars offre poggiapolsi in una varietà di colori per adattarsi al tuo stile.

Avere un tappetino per mouse gigante dà un certo senso di libertà Razer Gigantus V2. Non devi più preoccuparti che il tuo mouse scivoli dalla sua area designata; Invece, sfrutta al massimo la tua scrivania è Il tappetino per il mouse stesso ti consente di scorrere e scorrere liberamente. Il Gigantus V2 ha anche il vantaggio di mantenere il mouse e la tastiera a un livello equilibrato del polso.

Ci sono molti altri tappetini per il mouse oltre a Gigantes. Ma ci piace che il rasoio fornisca una superficie liscia e aderente disponibile in una varietà di dimensioni ed è in uso da mesi. Avrai voglia di pulirlo di tanto in tanto, ma naturalmente Gigandus non è eccessivamente sensibile agli snack e alla polvere. Se il tuo progetto è utilizzarlo per i giochi, la sua superficie consente a vari mouse di muoversi rapidamente e con precisione.

–Jeff Dunn, Senior Business Editor

Piedi per il movimento o il comfort

L’amaca per piedi di Uplift è un modo conveniente per rilassarsi.

È di supporto e confortevole, mentre ti consente di allungare le gambe. Corey Coskin

Ecco come funzionano i pezzi grossi. Corey Coskin

La morbida e vellutata cresta dell’Ergofom è un luogo molto confortevole dove riposare i piedi. Corey Coskin

È facile da spostare e regolabile in altezza, grazie alla base fissata con velcro realizzata nello stesso materiale. Corey Coskin

Aggiunge un elemento del movimento Humanscale “Food Machine”. Corey Coskin

Puoi premere le gambe in avanti e inclinarle così com’è. Corey Coskin

Premi sui talloni per piegarti verso l’alto. Corey Coskin

Persisterà in ogni posizione intermedia. Corey Coskin

“Dove metto i piedi?” Questa è la domanda con cui lotto ogni giorno lavorativo. Il problema non sono le mie gambe, sono le mie gambe. Sono irrequieti; Sono crampi muscolari; Non staranno seduti a lungo. A parte i frequenti pensionamenti, ci sono numerose soluzioni a questo problema Scrivanie bici Da fare Scrivanie in piedi, motion board e altro. Sono tutte ottime opzioni per combinare alcuni dei movimenti più necessari.

Ma che ne dici di migliorare il comfort quando ti siedi? È qui che entra in gioco un buon poggiapiedi.

Le nostre tre scelte sono confortanti in modi diversi. I nostri due suggerimenti sono i tradizionali camminatori da pavimento, il terzo piede. Potresti trovare tutti e tre questi utili per il tuo sistema, ma personalmente ho deciso di usarne uno per ogni tipo: uno per il pavimento e l’altro per l’aria. Quando combinati, mi danno la flessibilità di rilassarmi, allungarmi o sedermi in posizione eretta.

Sì, il nome lo fa sembrare divertente, ma l’idea Gamba per scrivania Uplift Intelligente. Invece di trovare una scatola, uno sgabello o un’altra sedia per calciare i piedi, puoi attaccarlo al fondo di qualsiasi tavolo di legno. L’amaca è dotata di piastre per gli occhi per il caricamento e richiederà un po’ di piercing, ma solo se è necessario Uplift V2 Scrivania in piedi, Hai già costruito le piastre di ancoraggio. Aggancia il cazzo e vai! Ora puoi alzare i piedi come un pezzo grosso mentre lavori.

Il poggiapiedi sotto-scrivania Ergofoam è un’opzione a pavimento. I motivi sono semplici: è morbido, facile da spostare con i piedi e la forma sotto le mie curve è piacevole. Questo è un posto comodo dove mettere i piedi. Il La Cleveland Clinic raccomanda Tra gli altri consigli per prevenire il mal di schiena, tieni le ginocchia all’altezza o leggermente più in alto dei fianchi mentre sei seduto. Il poggiapiedi è disponibile in due altezze prestabilite, Regolare e Alto, Ma ce n’è uno Opzione regolabile, Raccomando. Un terzo dovrebbe essere in grado di sollevare le gambe all’altezza consigliata. Scegliere la versione regolabile è fondamentalmente un acquisto per entrambi, in quanto si tratta di un poggiapiedi di altezza regolare con una piattaforma in velcro staccabile che lo porta ad un’altezza “alta”.

Puoi scegliere qualsiasi cosa Velluto o Maglia buste. Si può chiudere la cerniera e lavare la macchina, ma fortunatamente il rivestimento in velluto può facilmente spazzolare i peli sporchi o di animali domestici.

La nostra opzione basata sul secondo piano è in grado di muoversi Piede a bilanciere FM300 a misura d’uomo. È molto adatto per l’home office o Ufficio-Office, e non devi preoccuparti di macchiare o lavare la sua piattaforma di legno. Mi piacciono anche gli elementi mobili del sito. L’intera struttura è robusta e la piattaforma in legno scorre su un set di quattro ruote poste su un binario. Il percorso del percorso è triangolare, consentendoti di spostare il tabellone verso o lontano da te. Quel movimento è come premere il pedale, tranne per il fatto che il sistema si muove con te, puntando le dita dei piedi verso il basso o verso l’alto nella posizione finale. Rimarrà costante in ogni punto intermedio – non ci sono punte per trattenerlo – perché l’attrito è sufficiente per sostenerlo. È possibile regolare l’altezza del poggiapiedi a circa 2,5 cm.

L’FM300 non è un’opzione conveniente. Ma se vuoi qualcosa di solido sotto i piedi, aggiunge anche una misura di movimento, che è una scelta di qualità.