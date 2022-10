24 Cambia giochi che abbiamo perso, come consigliato da te

Torna a settembreAbbiamo chiesto ai nostri fantastici lettori di dirci quali gemme nascoste ci sono sfuggite tra le dita. Li ho difesi e il nostro arretrato (sia personale che professionale) è diventato ancora più difficile.

Non stiamo scherzando quando diciamo che abbiamo molte nomination e, di conseguenza, restringere la lista non è stato facile. Tuttavia, questa è la lista più grande”Raccomandazioni del lettoreFinora, con 24 Titoli che ci interessano. Ma non preoccuparti, anche se la tua raccomandazione non è nell’elenco, continua a fissarci malinconicamente. Forse la sesta parte arriverà molto presto – questa lui è Il primo che abbiamo fatto quest’anno e il primo in oltre un anno. Ci piacerebbe sentire da tutti voi! Quindi, se pensi ancora che ci manchi qualcosa, o hai un altro consiglio, segui le istruzioni alla fine dell’articolo per nominarne altri!

Come sempre, grazie mille per aver risposto al nostro grido di battaglia. Come sempre, abbiamo ridotto le nomination per i giochi che abbiamo già recensito e compilato il seguente elenco di giochi che ci siamo persi. Ogni voce contiene uno o due brevi commenti dell’utente (leggermente modificati in alcuni casi per ortografia e brevità), nonché un trailer per darti alcuni punti salienti del gioco. E alla fine, puoi votare nel nostro sondaggio e vedere a quali giochi stanno giocando gli altri. Probabilmente è il tuo prossimo preferito qui in questa lista, e forse lo abbiamo anche noi.

E con tutto ciò a parte, e in nessun ordine particolare, ecco ventiquattro consigli per i lettori di NL a cui dovresti prestare attenzione: