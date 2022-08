26 agosto 2022 Notizie su Russia e Ucraina

Il gigante francese del petrolio e del gas Total Energy ha dichiarato venerdì di aver completato la vendita della sua partecipazione in una compagnia russa di carburante per aviogetti.

Il commento è arrivato dopo che un articolo è stato pubblicato giovedì sul quotidiano francese Rapporti Le Monde Che “il gigante francese del petrolio e del gas e il suo partner locale Novatek gestiscono un giacimento di gas che utilizza il suo prodotto, una volta convertito in cherosene, per alimentare gli aerei da combattimento russi coinvolti nella guerra in Ucraina. Terneftegaz, la società che gestisce il campo, è al 49% di proprietà di TotalEnergies e il 51% di Novatek”.

In risposta al rapporto di Le Monde, TotalEnergies ha rilasciato una dichiarazione venerdì affermando che mentre Terneftegaz produce carburante per aerei nel suo stabilimento di Purovsky nella Siberia occidentale, non ha la certificazione per venderlo in Russia.

“L’intero condensato stabile prodotto nello stabilimento di Borovsky da materie prime provenienti da filiali e filiali di NOVATEK, inclusa Terneftegas, viene consegnato al complesso di lavorazione di Ust-Luga nella regione di Leningrado. Il lotto di prodotti derivati ​​​​durante la lavorazione presso l’Ust-Luga Il complesso di lavorazione nella regione di Leningrado è completamente consegnato. Ust-Luga include carburante per aerei (Jet A-1) che viene esportato esclusivamente al di fuori della Russia e non ha nemmeno il certificato per essere venduto all’interno del paese. ”

La società ha affermato che i resoconti dei media e le richieste di un’indagine sulle sue attività e su quelle delle sue società miste “non hanno assolutamente basi di fatto”.

La società ha quindi concluso che “No, TotalEnergies non produce carburante per aerei per l’esercito russo”.

A seguito di questa dichiarazione, TotalEnergies ha anche annunciato di aver venduto la sua “quota del 49% nel giacimento di gas russo Termokarstovoye a Novatek” e che “continua ad attuare i propri principi di condotta”.

Nel frattempo, venerdì il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha invitato Total Energy a ritirarsi dalla Russia.

ha detto Koleba Via Twitter che il suo paese è “grato al (presidente francese) Emmanuel Macron e al popolo francese per il sostegno all’Ucraina”, ma “in questo contesto, è un peccato per la Francia aiutare le compagnie francesi a uccidere gli ucraini e distruggere le nostre città. TotalEnergies, ritirarsi dalla Russia!”

All’inizio di quest’anno, TotalEnergies ha anche affermato che avrebbe smesso di acquistare petrolio e prodotti petroliferi russi al più tardi entro la fine del 2022.

Ma la società ha detto che avrebbe continuato ad acquistare gas naturale dalla Russia.

“In contrasto con le forniture di petrolio, sembra che le capacità logistiche del gas in Europa rendano difficile fare a meno del gas russo nei prossimi due o tre anni senza influire sulle forniture energetiche del continente”, ha affermato Total Energy in una nota.

La società ha affermato che lavorerà per riempire i prodotti petroliferi da altri luoghi, in particolare il diesel prodotto dalla raffineria SATORP in Arabia Saudita.

Secondo la dichiarazione, i contratti Total Energy per il petrolio russo hanno rappresentato il 12% delle esportazioni di diesel russo nell’Unione Europea nel 2021.

La società ha ribadito che non gestisce alcun giacimento di petrolio o gas o impianti di gas naturale liquefatto in Russia e si sta muovendo verso una graduale sospensione delle sue attività in Russia, secondo la dichiarazione.