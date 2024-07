27 persone, tra cui il presidente e il figlio della federazione calcistica colombiana, sono state arrestate nel caos della finale di Copa America.

Giardini di Miami, Florida. (AP) – Sono state arrestate 27 persone, tra cui il presidente della federazione calcistica colombiana e suo figlio. Problemi di controllo della folla Domenica, intanto, è scoppiata la finale di Copa America Argentina e ColombiaLo ha detto lunedì la polizia.

Ramon Jesurun e suo figlio, Ramon Jamil Jesurun, sono stati arrestati e accusati dopo lo spettacolo all’Hard Rock Stadium, ha detto all’Associated Press il detective della polizia di Miami-Dade Andre Martin.

I due devono affrontare tre accuse contro un funzionario dopo aver presumibilmente combattuto contro diverse guardie di sicurezza dello stadio. Dopo la partita, i due hanno tentato di entrare nello stadio attraverso un tunnel dove, secondo i verbali di arresto, si erano radunati i giornalisti. Sono stati fermati dalla sicurezza e il rapporto della polizia diceva che erano “arrabbiati” perché erano in ritardo. Un alterco verbale alla fine è diventato fisico, con una guardia Ramon Jamil che ha posizionato un “palmo aperto” sul petto di Jesurun per “indirizzarlo indietro” e il giovane Jesurun che ha afferrato la guardia “per il collo” e lo ha tirato a terra “sferrando due pugni. La vittima”, si legge nel rapporto. sono stati arrestati.

Lunedì la federazione calcistica colombiana non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento dell’AP.

Ramon Jesurun, 71 anni, è presidente della Confederazione calcistica colombiana dal 2015 ed è vicepresidente della CONMEBOL, l’organo di governo del calcio sudamericano che ospita il torneo di Copa America.

In una dichiarazione rilasciata lunedì, l’organizzazione ha affermato di rammaricarsi della vista di innumerevoli tifosi che entrano nello stadio senza biglietti e “distruggono” l’evento. IL La partita è stata ritardata di oltre un’ora Mentre le autorità lavoravano per contenere la situazione, alla fine hanno deciso di far entrare alcuni fan senza passare i controlli di sicurezza.

“In questa situazione, CONMEBOL è soggetta alle decisioni prese dalle autorità dell’Hard Rock Stadium in conformità con gli obblighi contrattuali stabiliti per le misure di sicurezza”, ha affermato l’organismo. “Oltre ai prodotti previsti da questo accordo, CONMEBOL ha raccomandato a questi funzionari procedure comprovate in casi di questa portata, che non sono stati presi in considerazione.”

La sicurezza all’Hard Rock Stadium – il sito delle partite della Coppa del Mondo 2026 – è una responsabilità condivisa tra i funzionari dello stadio, l’organizzazione, la CONCACAF (l’organo di governo che supervisiona il calcio nell’America settentrionale e centrale e nei Caraibi) e la polizia locale.

“Più del doppio dello staff” utilizzato per un regolare evento di domenica, ha detto un portavoce dello stadio in un comunicato stampa.

La polizia di Miami-Dade ha detto che all’evento erano presenti più di 800 agenti delle forze dell’ordine. Oltre agli arrestati, sono state evacuate 55 persone.

Era una scena caotica poche ore prima del calcio d’inizio previsto per le 20:00 Una partita di campionato tra due paesi sudamericani: I tifosi hanno fatto irruzione, hanno saltato i guard rail, hanno superato gli agenti di polizia e gli uscieri dello stadio, alcuni sembravano frenetici mentre cercavano i loro arrivi.

Sembra che questo abbia causato molti danni al terreno. Video e immagini pubblicati sui social media mostravano sponde laterali delle scale mobili, scarpe, lattine di soda, occhiali da lettura e indumenti lasciati all’interno dello stadio. Le ringhiere di sicurezza al posto di blocco all’ingresso sud-ovest dello stadio sono state piegate, spingendo contro di loro migliaia di persone, compresi bambini in lacrime.

Rilascio dell’Hard Rock Stadium: i funzionari dello stadio hanno contattato gli organizzatori della partita intorno alle 20:00 e hanno deciso di aprire i cancelli ai tifosi con biglietto e senza biglietto che erano stati spinti contro l’ingresso per paura di sovraffollamento e lesioni gravi. Le porte sono state chiuse mentre molti tifosi con biglietto sono stati fatti uscire.

Lo stadio di Miami Gardens, in Florida, sede dei Dolphins della NFL, sarà la sede di sette partite della Coppa del Mondo nel 2026, inclusi i quarti di finale e la partita per il terzo posto.

La FIFA organizza la Coppa del Mondo ed è un organismo separato dalla CONMEBOL. La FIFA è una confederazione internazionale che supervisiona più di 200 associazioni affiliate sotto organismi regionali come CONMEBOL.

Anche Ramon Jezurun Membro del Consiglio FIFA.

La FIFA non ha risposto immediatamente alla richiesta di AP di commentare i problemi di controllo della folla e su come prevenire problemi simili nel 2026.

L’esperto di controllo della folla e avvocato Steve Adelman, vicepresidente della Event Protection Coalition, ha detto che gli organizzatori dell’Hard Rock non sono riusciti a capire che la partita di domenica avrebbe portato i fan ansiosi di vedere le loro squadre, alcuni disposti ad entrare.

“Una partita tra tifosi di due nazioni sudamericane rivali è quanto di più emozionante si possa immaginare”, ha detto.

Adelman ha affermato che gli organizzatori avrebbero dovuto imparare dalla finale del Campionato Europeo 2021 allo stadio Wembley di Londra, dove i tifosi inglesi senza biglietto hanno fatto irruzione per la partita della loro squadra contro l’Italia. Negli scontri sono rimasti feriti 19 agenti di polizia e 53 persone sono state arrestate. Nel 1989, 97 persone rimasero miseramente schiacciate quando i tifosi entrarono nello stadio durante un’importante partita inglese.

“Sfortunatamente, le partite di calcio internazionali sono state caratterizzate da questo tipo di comportamento aggressivo dei tifosi”, ha detto Adelman. “Questo comportamento non è desiderabile, non è buono, ma è ragionevolmente previsto… Dovrebbero pianificare il pubblico in cui possono trovarsi, non quello che vogliono.”

___

Gli scrittori dell’Associated Press Terry Spencer, Astrid Suarez e Gisela Solomon hanno contribuito a questo rapporto.

___

