3 agosto Notizie della visita di Nancy Pelosi a Taiwan tra le tensioni Usa-Cina

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, a sinistra, partecipa a un incontro con il ministro degli Esteri del Myanmar Wunna Maung Lwin, a destra, a Naypyidaw, in Myanmar, il 3 agosto. (Ministero degli Esteri russo/Reuters)

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato mercoledì durante una conferenza stampa con il ministro degli Esteri del Myanmar Wuna Maung Lwin che la visita del presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan riflette il desiderio di Washington di dimostrare la sua “impunità e mostrare la sua illegalità”.

Lavrov ha collegato la visita di Pelosi alla risposta degli Stati Uniti all’invasione russa dell’Ucraina, dicendo: “Non posso determinare cosa fossero”. [the Americans’] Il motivo, ma senza dubbio riflette la stessa politica di cui stiamo parlando per quanto riguarda la situazione in Ucraina”.

“Questo è un desiderio da dimostrare assolutamente a tutti [their] impunità e mostrare la loro illegalità”.

Lavrov ha detto di non aver visto “nessun altro motivo per creare un thriller del genere letteralmente dal nulla, pienamente consapevole di cosa significa per la Repubblica popolare cinese”.

Martedì, il ministero degli Esteri russo ha dichiarato in una dichiarazione che la Russia considera la visita di Pelosi “una chiara provocazione nello spirito della politica aggressiva degli Stati Uniti di compiere uno sforzo a tutto campo per contenere la Repubblica popolare cinese”. [People’s Republic of China]. “

Il ministero ha anche invitato Washington ad “astenersi da azioni che minano la stabilità regionale e la sicurezza internazionale, ea riconoscere la nuova realtà geopolitica in cui non c’è più posto per l’egemonia americana”.

Un po’ di contesto: La Cina si rifiuta di condannare la guerra della Russia all’Ucraina Questa speculazione è stata supportata sulle sue intenzioni con Taiwan, sollevando interrogativi su come reagirebbe il mondo se avesse lanciato un attacco.

Altrove mercoledì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato la Cina a “unirsi al mondo unito” e ad opporsi alla Russia, in un discorso virtuale dell’Università nazionale australiana.

Il presidente ha discusso della Cina quando ha risposto alle domande degli studenti. Ha detto che la “neutralità” della Cina nei confronti dell’invasione russa sarebbe stata “migliore” che se la Cina avesse annunciato il suo pieno sostegno alla Russia. Ma ha detto di credere che “la nazione e il popolo cinese faranno la scelta saggia”. “È importante che la Cina non aiuti la Russia”, ha affermato.