3 grafici che mostrano il crollo del mercato nel Regno Unito

L’euro è attualmente scambiato intorno a £ 0,89 – in aumento rispetto a £ 0,84 all’inizio dell’anno – sebbene l’eurozona debba affrontare sfide significative, dalla crisi energetica ai crescenti rischi di recessione.

Rendimenti più elevati e una sterlina in calo hanno spinto alcuni istituti di credito ipotecario a sospendere i nuovi mutui per la casa e ritirare alcune offerte di mutui.

tornare Obbligazione in oro di 10 anni Che colpisce i mutui e altri tassi debitori, è salito dal 2,882% al 4,073% finora a settembre.

resa dorata Ora è pronto per il suo più grande aumento mensile almeno dal 1957, secondo un’analisi Reuters dei dati sia di Refinitiv che della Banca d’Inghilterra.

I rendimenti dei titoli di Stato del Regno Unito sono saliti alle stelle sulla scia del budget del governo, il che significa che i loro prezzi sono diminuiti drasticamente (i rendimenti dei titoli si muovono in modo inverso rispetto ai prezzi).

La domanda principale ora è se sia stata la Banca d’Inghilterra a farlo davvero aumentare i tassi di interesse Dallo 0,1% al 2,25% negli ultimi nove mesi, sarà spinto verso aumenti dei tassi sempre più rapidi.

Lunedì, il governatore Andrew Bailey Egli ha detto La banca non esiterà a modificare i tassi di interesse se necessario. Tuttavia, ha affermato che nella prossima riunione prevista per novembre verrà presa una decisione per ridurre la speculazione su un aumento di emergenza dei tassi di interesse o un intervento a sostegno della sterlina.

Il mercato degli swap overnight del Regno Unito ora punta a una probabilità dell’80% di un’impennata al 3,5% entro il 3 novembre, che sarebbe un aumento di 125 punti base e una probabilità del 20% di un’impennata al 3,75%.