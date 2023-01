3 morti e un disperso a causa della pioggia nella più grande città della Nuova Zelanda

WELLINGTON, Nuova Zelanda (AP) – Tre persone sono morte e almeno una risulta dispersa dopo che livelli record di pioggia hanno colpito la più grande città della Nuova Zelanda, causando disagi diffusi, hanno detto le autorità sabato.

Il primo ministro Chris Hepkins è volato ad Auckland su un aereo militare dopo aver dichiarato lo stato di emergenza nella regione.

“La nostra priorità è garantire che gli abitanti di Auckland siano al sicuro, ospitati e abbiano accesso ai servizi essenziali di cui hanno bisogno”, ha affermato Hipkins.

Ha detto che la città era in procinto di un’importante pulizia e che le persone dovrebbero restare a casa se possibile. Ha detto che l’interruzione del tempo potrebbe essere temporanea, con piogge più intense previste.

“Questo è un evento senza precedenti nella memoria recente”, ha detto Hipkins.

Venerdì è stato il giorno più piovoso mai registrato ad Auckland, secondo le agenzie meteorologiche, battendo la quantità di pioggia che normalmente cade durante l’intera estate in un giorno. Venerdì sera in alcune località sono caduti più di 15 cm di pioggia in sole tre ore.

La pioggia ha bloccato le autostrade e si è riversata nelle case. Centinaia di persone sono rimaste bloccate all’aeroporto di Auckland durante la notte dopo che l’aeroporto ha bloccato tutti i voli e parti del terminal sono state allagate.

La polizia ha detto di aver trovato il corpo di un uomo in un pozzo allagato e un altro corpo in un parcheggio allagato. Hanno aggiunto che i vigili del fuoco e le squadre di emergenza hanno trovato un terzo corpo dopo che una frana ha causato la caduta di una casa nel sobborgo di Remoira. La polizia ha detto che una persona è rimasta dispersa dopo essere stata spazzata via dalle acque alluvionali.

Nella maggior parte dei luoghi è stata ripristinata l’elettricità, ha detto Hipkins, anche se circa 3.500 case rimangono senza elettricità.

Un video pubblicato online mostrava una cassa d’acqua profonda in alcuni punti.

Il legislatore Ricardo Menendez ha pubblicato un video dell’acqua che scorre nelle case. “Abbiamo dovuto evacuare la nostra casa perché l’acqua stava davvero salendo e scorrendo”, ha scritto su Twitter.

Fire and Emergency New Zealand ha affermato che i suoi equipaggi hanno risposto a più di 700 incidenti in tutta la regione e il personale ha ricevuto più di 2.000 chiamate di emergenza.

“Avevamo tutto il personale disponibile e volontario in viaggio per rispondere agli eventi più critici”, ha affermato l’amministratore distrettuale Brad Mosby.

Mosby ha detto che gli equipaggi hanno salvato 126 persone che erano rimaste intrappolate in case o automobili, o che erano state coinvolte in incidenti automobilistici.

Air New Zealand ha dichiarato di aver ripreso i voli nazionali da e per Auckland sabato pomeriggio, ma non era ancora sicuro di quando sarebbero ripresi i voli internazionali.

“L’inondazione ha avuto un impatto significativo sulle nostre operazioni ad Auckland”, ha affermato David Morgan, chief operating and safety officer della compagnia aerea. “Stiamo lavorando per portare i clienti alle loro destinazioni finali e riportare il nostro equipaggio e il nostro aereo nel posto giusto. Potrebbero essere necessari alcuni giorni per rimettere tutto in carreggiata”.

In una serie di aggiornamenti su Twitter, l’aeroporto di Auckland ha affermato che le persone sono state in grado di lasciare l’aeroporto sabato presto per le loro case o alloggi dopo che centinaia di persone hanno trascorso la notte nel terminal.

“È stata una notte lunga e impegnativa all’aeroporto di Auckland, ringraziamo tutti per la loro continua pazienza”, ha scritto l’aeroporto.

“Purtroppo, a causa di precedenti allagamenti nella sala bagagli, al momento non siamo in grado di restituirvi il bagaglio registrato”, ha scritto l’aeroporto. “La tua compagnia aerea prenderà accordi per il suo ritorno in un secondo momento.”

La tempesta ha anche causato la cancellazione del concerto di Elton John prima dell’inizio previsto per venerdì sera. Anche un altro concerto di John in programma allo stadio per sabato sera è stato cancellato.

Si prevedeva che circa 40.000 persone avrebbero assistito a ogni concerto al Mt Smart Stadium. Migliaia erano già presenti venerdì sera quando gli organizzatori hanno deciso di annullare poco prima che John salisse sul palco alle 19:30.

Molti dei frequentatori di concerti che hanno affrontato le circostanze erano frustrati dal fatto che la decisione non fosse stata presa ore prima.

Il sindaco di Oakland Wayne Brown ha difeso le critiche secondo cui il suo ufficio non aveva comunicato bene la gravità della situazione e ha ritardato la dichiarazione dello stato di emergenza fino alle 21:30 circa di venerdì.

Ha affermato che i tempi della dichiarazione di emergenza sono guidati da esperti.

“Esamineremo tutto quello che è successo”, ha detto Brown. “Dobbiamo assicurarci che il coordinamento e la consultazione con il pubblico siano corretti”.