31 membri del Fronte patriottico sono stati arrestati vicino a un evento orgoglioso in Idaho

La polizia ha arrestato 31 persone che sono state trovate all’interno di un camion U-Haul vicino a un evento di orgoglio a Coeur d’Alene, nell’Idaho, sabato. La polizia ha affermato di ritenere che fossero collegati a un gruppo di suprematisti bianchi e che intendessero provocare rivolte.

“Sulla base dell’attrezzatura che le persone avevano con loro … con i documenti che abbiamo sequestrato loro, ci è chiaro che sono venuti alla rivolta cittadina”, ha detto sabato il capo della polizia di Coeur d’Alene Lee White in una conferenza stampa. .

Secondo White, un cittadino preoccupato che ha allertato la polizia dell’U-Hall intorno alle 13:38 ha detto di aver visto membri del gruppo arrampicarsi sul retro del camion. Circa 10 minuti dopo il gruppo è stato affrontato dalla polizia, ha detto White.

Nei video postati sui social tutti gli uomini indossavano abiti color cachi, magliette blu, cappelli marroni e maschere di stoffa. Questo vestito è come indossare un davanti patriottico Centro di diritto sulla povertà del sud Descrive il gruppo dei suprematisti bianchi. White ha detto che almeno uno degli uomini aveva una mano attaccata che diceva “Fronte patriottico” e gli altri avevano cappelli “standard” con loghi usati dal gruppo.

White ha detto che la polizia ha anche trovato scudi e almeno una granata fumogena all’interno dell’U-Haul.

Tutti i 31 uomini sono stati accusati di cospirazione per commettere una rivolta, un reato minore e ulteriori accuse potrebbero essere “in attesa”, ha detto White.

“Secondo me, arresterei volentieri 31 persone che vengono a ribellarsi nella nostra città per un illecito, ma invece dovrebbero prendere parte a qualche grave evento di disordine, che è quello che hanno pianificato in città”, ha detto White.

White ha detto che il gruppo non aveva intenzione di interrompere un parco vicino dove si sarebbe svolto un evento orgoglioso, ma che la polizia aveva informazioni che avrebbero cercato di ribellarsi anche in altre aree.

Non ha approfondito i documenti recuperati dalla polizia dal gruppo, ma ha detto che “sembra molto simile al piano d’azione che la polizia o la squadra militare hanno messo insieme per un evento”.

White ha detto che gli uomini provenivano da stati diversi. Si sono incontrati tutti nel parcheggio di un albergo, dove si sono caricati sull’U-Haul.