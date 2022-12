36 persone sono rimaste ferite durante la turbolenza sul volo Hawaiian Airlines

Lascia un commento su questa storia Commento

Domenica, un volo della Hawaiian Airlines da Phoenix a Honolulu ha colpito “grave turbolenza” meno di mezz’ora prima dell’atterraggio, ferendo dozzine di persone. Secondo un rapporto dell’Honolulu Emergency Medical Services, paramedici e tecnici medici di emergenza hanno curato 36 persone, 20 delle quali sono state portate in ospedale. Jim Ireland, direttore del Dipartimento dei servizi di emergenza di Honolulu, ha affermato che diverse persone trattate sul posto hanno avuto nausea o vomito, ma nessuna ferita che ha richiesto il ricovero in ospedale. Conferenza stampa.

“Diversi ospiti e membri dell’equipaggio sono stati curati all’aeroporto per ferite lievi, e alcuni sono stati portati d’urgenza negli ospedali locali per ulteriori cure”, ha detto Hawaiian Airlines. Twittato.

Funzionari medici di emergenza hanno detto che i passeggeri hanno riportato ferite tra cui tagli alla testa, contusioni e perdita di coscienza. 11 sono in condizioni critiche e nove sono stabili in ospedale. I funzionari hanno detto che 13 sono stati portati in ospedale in ambulanza e il resto in autobus urbani, insieme a paramedici e altro personale medico.

(1/2) HA35 da PHX a HNL ha incontrato forti turbolenze ed è atterrato sano e salvo a HNL alle 10:50 di oggi. Diversi ospiti e personale sono stati curati in aeroporto per ferite lievi e alcuni sono stati portati d’urgenza negli ospedali locali per ulteriori cure. — Hawaiian Airlines (@HawaiianAir) 19 dicembre 2022

Il direttore operativo di Hawaiian Airlines, John Snook, ha dichiarato che l'aereo era pieno di 278 passeggeri, otto assistenti di volo e due piloti. L'aereo stava volando a un'altitudine di 36.000 piedi quando si è verificata la turbolenza. Ha detto che ancora non sapeva a quale altezza l'aereo fosse scomparso e poteva solo speculare su come le persone fossero ferite.

“Gli infortuni si verificano quando gli aerei precipitano, se non indossi la cintura di sicurezza, resta dove sei quando l’aereo precipita”, ha detto. Conferenza stampa Domenica pomeriggio alle Hawaii. Tre di quelli portati in ospedale erano assistenti di volo, ha detto.

Kayleigh Reyes, che viaggiava sul volo, ha dichiarato: Notizie Hawaii ora Sua madre era seduta e ancora non indossava la cintura di sicurezza quando la turbolenza ha colpito.

“È volata in alto e ha colpito il tetto”, ha detto Reyes.

Un altro passeggero, Jasmine Pitanga, ha dichiarato all’agenzia di stampa che l’aereo ha subito due cadute “gravi”. Durante uno, ha detto, la bottiglia d’acqua di metallo del suo ragazzo è volata attraverso il tetto e si è rotta. UN Fotografia I filmati che circolano sui social media mostrano il tetto dell’aereo che esplode e si rompe.

“La gente piangeva intorno a me”, ha detto Pitanga disse Notizie Hawaii ora.

In una dichiarazione, la Federal Aviation Administration ha dichiarato Daniel K. dell’aeroporto internazionale di Phoenix Sky Harbor. Il volo 35 era in rotta verso l’aeroporto internazionale di Inoue quando le Hawaii hanno segnalato una turbolenza alle 10:35 ET.

La società ha detto che stava indagando.

Come ivi dichiarato Stampa associataIl servizio meteorologico nazionale di Honolulu ha dichiarato che è stato emesso un avviso meteorologico per le aree che includono la traiettoria di volo dell’aereo per i temporali della domenica mattina.

Snook ha detto durante una conferenza stampa che una turbolenza così intensa è “relativamente insolita”.

“Certamente non abbiamo vissuto un incidente come questo nella storia recente”, ha detto. Ha detto che non c’era alcun avviso sulla specifica macchia di vento che ha causato l’incidente. READ Dow Jones Future Fall: risultati del rally del mercato azionario mentre Tesla cresce sempre

Ha detto che il segno della cintura di sicurezza era a posto quando l’aereo ha colpito l’aria, ma non era chiaro quante persone fossero slacciate.

Snook ha detto che non c’era alcuna lotta nella cabina di pilotaggio per controllare l’aereo.