3M distribuirà 8,6 miliardi di dollari nel settore sanitario

3M prevede di separare 8,6 miliardi di dollari dalla sua attività sanitaria, una mossa volta ad aumentare la sua attenzione e aumentare la redditività.

Anche se non è stata una rottura completa Come quelli suggeriti dalle controparti industriali General Electric e Toshiba, la decisione annunciata martedì rimodellerà profondamente la 3M con sede a Maplewood e traccerà un nuovo corso per il gruppo sanitario ancora da definire.

“È una grande opportunità per entrambe le società”, ha detto il CEO Mike Roman allo Star Tribune. “Gestire attivamente il nostro portafoglio ci aiuta a integrare il valore che creiamo attraverso le nostre innovazioni e le attività che costruiamo”.

Il settore sanitario rappresenta un quarto delle entrate di 3M. I prodotti includono medicazioni, dispositivi medici di regolamentazione, igiene orale e tecnologia dell’informazione sanitaria.

Una volta completata, la filiale sanitaria di 3M sarà la terza azienda di tecnologia medica nello stato dopo Medtronic e Boston Scientific.

La restante società, che manterrà il nome 3M, lo scorso anno ha registrato vendite per 26,8 miliardi di dollari negli altri segmenti: sicurezza e industria, consumatori, trasporti ed elettronica. I leader dell’azienda hanno affermato che l’azienda deterrà il 19,9% dello spin-off sanitario che venderà nel tempo.

Martedì Roman ha detto ai dipendenti che per ora cambierà poco. 3M ha più di 90.000 dipendenti in tutto il mondo e circa 10.000 in Minnesota.

“C’erano molte domande sui prossimi passi e su come saremmo andati avanti”, ha detto. “Cosa accadrà ai dipendenti, il nome dell’azienda e le sedi e i locali di queste società saranno determinati nei prossimi 15-18 mesi”.

Con un fatturato di quasi 9 miliardi di dollari, la sussidiaria Hormel e Polaris si classificherebbe al 13° posto nella classifica annuale delle società pubbliche dello Star Tribune, se avesse sede in Minnesota.

Il capitolo dovrebbe essere completato entro la fine del 2023.

La mossa arriva sulla scia di altri conglomerati industriali, come General Electric e Johnson & Johnson, che hanno recentemente annunciato l’intenzione di dividere diversi segmenti in diverse società.

Un recente sondaggio di Datasite ha mostrato che il 25% degli oltre 540 deal makers globali prevede un aumento di disinvestimenti, tagli o uscite di attività nei prossimi 12 mesi poiché le aziende cercano di sostenere la liquidità in tempi incerti, ha affermato Mark Williams, amministratore delegato. Entrate a Datasite Americas. .

Molti investitori vedono tali mosse come un modo per sbloccare il valore bloccato di un particolare segmento che potrebbe essere sepolto sotto una montagna di priorità divergenti per l’azienda.

Gli analisti hanno ampiamente elogiato il fallimento pianificato di 3M martedì, ma rimangono dubbi su come si comporteranno le nuove società.

“Questo è un business stabile, a bassa crescita e redditizio”, ha scritto l’analista di Wolfe Research Nigel Koo del settore sanitario. Ha aggiunto che la decisione di licenziarla “è un riconoscimento della necessità di liquidità”.

Nelle ultime settimane, le azioni di 3M sono state scambiate ai livelli più bassi in quasi un decennio. Martedì le azioni sono aumentate del 5%, per chiudere a $ 140,82.

“Abbiamo posizionato l’assistenza sanitaria per avere successo come organizzazione autonoma”, ha detto Roman agli investitori martedì mattina. “Entrambe le società aumenteranno la loro attenzione per continuare a investire e vincere nei mercati finali globali e avranno una maggiore flessibilità per distribuire strategicamente il capitale, guidare l’innovazione e accelerare la crescita”.

Lo spin-off pianificato arriva anche meno di tre anni dopo che 3M ha ampliato la sua attività sanitaria con la sua più grande acquisizione di sempre, Acelity acquista dispositivi medici per 6,7 miliardi di dollari.

Per la maggior parte dei suoi 120 anni di storia, 3M si è concentrata sull’acquisizione di attività, passando da produttore di abrasivi a principale fornitore industriale e produttore di prodotti di consumo come lo è oggi.

Ma negli ultimi anni, 3M ha rimosso più investimenti che semplici acquisizioni. Oltre a vendere la sua attività di sicurezza alimentare ancora sospesa, 3M ha scaricato 15 aziende negli ultimi dieci anni, secondo Mergr, un database di fusioni e acquisizioni.

È stato creato uno dei più grandi spin-off della società edizione nel 1996.

Dopo l’offerta separata, 3M manterrà le responsabilità di contenzioso su PFAS e tappi per le orecchie, che sono visti come un ostacolo importante per i profitti e le azioni dell’azienda.

3M ha registrato vendite e redditività inferiori in tutte le sue divisioni questa primavera rispetto all’anno precedente. Il fatturato totale per il secondo trimestre dell’azienda, che va da aprile a giugno, è stato di 8,7 miliardi di dollari.

I profitti della società sono stati quasi interamente spazzati via da Combat Arms e dai costi del contenzioso PFAS. 3M ha realizzato un profitto di $ 2,2 miliardi prima di queste e altre spese; I guadagni trimestrali non rettificati sono stati di $ 78 milioni.

Martedì, 3M ha annunciato l’intenzione di risolvere il problema dei tappi per le orecchie da Combat Arms inviando la sua controllata Aearo Technologies. Attraverso il fallimento e mettendo $ 1 miliardo in un fondo fiduciario per pagare i crediti.

Ci sono circa 230.000 cause pendenti intentate da membri del servizio militare statunitense e veterani che affermano che i tappi per le orecchie erano difettosi e hanno causato danni all’udito. Martedì Aearo ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11.

La società sta anche pagando centinaia di milioni di dollari per risolvere i problemi di PFAS in Belgio, sebbene debba affrontare una causa in corso negli Stati Uniti.

“Abbiamo intenzione di difenderci in modo aggressivo”, ha detto Roman.

Martedì, 3M ha tagliato le sue previsioni finanziarie complete per il 2022 a causa della forza del dollaro USA e della possibilità di una recessione.