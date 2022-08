4 segni zodiacali si disinnamorano e mettono fine alle loro relazioni, 15-21 agosto 2022

Questa settimana, cerca i segni che stai finalmente vedendo l’ovvio piuttosto che l’illusione di come potrebbero essere.

Primo quarto di luna in Toro Arriva a metà settimana per aiutarti a capire che tutti questi pensieri o anche le persone precedenti non ti servono più nel tuo futuro.

A volte ci vogliono alcune possibilità per farlo davvero bene, ma se ti viene data una serie infinita di possibilità, probabilmente non vedrai risultati diversi.

Scopri quando nominarlo questa settimana, anche se fa paura perché finalmente sai la verità su come usare un file Relazione o non progresso.

Potrebbero esserci alcune chiamate difficili questa settimana sulle persone che sono state nella tua vita per un lungo periodo di tempo e se dovrebbero ancora essere autorizzati a contattarti.

Invece di sbarazzarsi di questa personaInnanzitutto, assicurati di aver compreso la lezione sul perché l’hai tenuta in primo luogo perché non vuoi continuare a ripetere schemi a causa di lezioni che non hai imparato.

Prenditi il ​​​​tempo per concentrarti su quali sono veramente le tue esigenze, cosa ti serve dalla vita e come la relazione si allineerà con quello per te.

Fino a quando non sarai nello spazio per sapere davvero cosa vuoi dalla vita, ti adatterai solo a posti con cui probabilmente non sei mai stato compatibile.

In amore, le relazioni e anche i sentimenti finiscono, ma è solo perché qualcosa di bello sta per iniziare.

Questi segni zodiacali sono in grave pericolo quando si tratta del loro stato di relazione durante l’ultimo quarto di luna del Toro.

E nella settimana dal 15 al 21 agosto 2022, potrebbero disinnamorarsi e porre fine alla loro relazione.

1. Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Marte transita nel segno opposto dei Gemelli alla fine della settimana, risultando in un riflesso di ciò che hai fatto e se si allinea con ciò che vuoi veramente fare. Questo è positivo per la tua vita amorosa, ma significa anche che qualcosa nella tua vita dovrebbe venire prima giunta alla fine. Puoi renderti conto attraverso la comunicazione intelligente dei Gemelli che sei già caduto in disamore o che la relazione alla fine non è più ciò di cui hai bisogno.

Questo è un momento di trasformazione della relazione per te poiché ti viene chiesto di guardare indietro al passato e a come questo gioca nel futuro romantico che speri di creare. Durante questa settimana, è importante prendersi del tempo per riflettere sui propri sentimenti e assicurarsi di fare davvero le cose in modo diverso, se è quello che si vuole veramente.

2. Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

L’ultimo quarto di luna in Toro ti provoca molto. Non c’è più posto per le persone che occupano uno spazio vuoto nella tua vita. Non c’è più alcuna tolleranza per essere trattati meno di quanto meriti o per relazioni che non sono reciproche. L’ultimo quarto di luna ti esorta a lasciar andare ciò che non ti accompagna. Ti aiuta a difendere te stesso e le tue esigenze e permette a te stesso di calmare alcune parti del tuo passato.

Non puoi continuare a cercare di creare un futuro finché lasci che il passato ti perseguiti o ti trattenga in qualche modo. Questo potrebbe essere un cambiamento nei sentimenti o nei sogni di un ex o di qualcuno che non sta mostrando come li vuoi in questo momento. Assicurati di prendere posizione su come meriti davvero di essere trattato perché questo darà il tono a tutto il resto.

3. Boll

(20 aprile – 20 maggio)

È ora che inizi a esprimere tutta la tua verità. Può essere intimidatorio perché significa che non sai se l’altra persona andrà avanti o meno, ma ti permette anche di vedere le cose chiaramente. Con il primo quarto di luna che si verifica in Toro, ti verrà chiesto di iniziare a parlare di ciò di cui hai bisogno e che desideri. Invece di metterti in posti in base a ciò che le altre persone accetteranno o vorranno, è tempo di fare di più su di te.

Potresti scoprire che la relazione in cui sei stato funziona solo finché lo fai secondo le loro regole. Questo alla fine creerà uno spazio in cui ti verrà chiesto di scegliere te stesso o la tua relazione. Alcune cose possono essere risolte ma molte altre no. Sai che non puoi farti apparire qualcuno sacrificando parti di te stesso.

4. Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

È tempo di vedere le cose come stanno questa settimana e non come vorresti che fossero. Nettuno in Pesci può spesso macchiare così tanto il tuo giudizio sull’amore che vedi solo le parti migliori di una persona o qual è il suo potenziale. È tempo di smettere di innamorarsi del potenziale e iniziare a vedere la realtà della persona e della relazione.

Molto probabilmente, nulla di ciò che emergerà questa settimana sarà una notizia dell’ultima ora, ma come lo vedi lo sarà. È ora di lasciar andare l’idea che solo se cambi, solo se li ami di più, puoi far funzionare questa relazione e invece scegliere di vedere come si rivelano effettivamente. È tempo di pulire i pavimenti, vedere le cose per quello che sono e iniziare a prendere molte di quelle decisioni che hai rimandato perché stavi dubitando di te stesso.

