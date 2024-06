45 prodotti “Coccolati” di cui farai davvero buon uso

Tieni presente che il tasso di cancellazione del rumore è del 95%: ideale per tenere le orecchie lontane dal traffico e dal rumore dei bambini, se necessario, ma non al 100% come Versione Apple.

Verificare Cuffie TikTok Al lavoro.

Ecco cosa dice BuzzFeeder Maitland Quitmeyer su queste cuffie: “In realtà ho comprato queste foto dopo averle mostrate per la prima volta – Stavo pensando di acquistare gli AirPods Max, ma sono molto preoccupato per la vestibilità delle cuffie -E ho la sensazione che le mie orecchie si surriscaldino dopo aver indossato le cuffie per un lungo periodo. Quindi, invece di impegnarmi (o prima) nella versione da $ 500, ho pensato che sarebbe stata una buona idea provare questa versione beta. Si scopre che li adoro finora! Sono molto comodi e non surriscaldano le orecchie. Ottima anche la qualità del suono per le mie orecchie non specializzate! E la cancellazione del rumore funziona per me: blocca i fastidiosi rumori della strada così posso immergermi completamente nella mia musica.

Recensione promettente: “Queste cuffie sono sorprendentemente fantastiche. Sono rimasto piuttosto colpito dalla qualità, considerando il prezzo. Sono facili da abbinare, arrivano cariche e sono molto belle.” Le persone mi hanno già chiesto se questi sono AirPods Max. Mi piace molto anche il modo in cui puoi mettere in pausa/saltare e regolare il volume sulle cuffie (che manca a molte cuffie). La cancellazione del rumore è molto buona. Non riesco a sentire molto quando ascolto la musica. Quando non c’è musica, si cancella comunque molto, ma non tutto, come la maggior parte delle cuffie. Vorrei che alzassero un po’ il volume, ma hanno comunque un’ottima qualità del suono. 4,5/5″-Cliente Amazon

Ottienilo da Amazon per $ 65,99.