49ers QB Trey Lance fuori dall’anno

18:20: 49ers Confermato in un tweet questa sera Secondo Shanahan, Lance “ha subito una frattura alla caviglia destra e richiederà un intervento chirurgico a fine stagione”.

17:51: Sembra che i 49ers dovranno confrontarsi Lo scenario peggiore per l’infortunio di oggi Adam Schefter di ESPN ha anche affermato che l’infortunio alla caviglia di Lance “dovrebbe richiedere un intervento chirurgico che probabilmente metterà fine alla sua stagione”.

San Francisco ha la fortuna, a breve termine, di aver mantenuto Garoppolo, che probabilmente entrerà nel quarterback al 49° posto per il resto della stagione. In tutto il campionato si vociferava che lo scambio potesse rimanere nei libri contabili come squadre come i Cowboys Ha assistito a forti colpi alla posizione del quarterback.

A lungo termine, San Francisco deve avere alcune preoccupazioni sullo sviluppo del suo giovane investimento in quarterback. Non è certamente colpa di Lance, ma se le voci sulla fine della sua stagione fossero vere, Lance avrebbe trascorso tre anni nella NFL senza giocare un tempo significativo e coerente nel mezzo. In uno sport che richiede pratica costante e perfezionamento delle abilità, questo è un inizio disastroso per quella che dovrebbe essere una carriera promettente per Lance.

15:36: Oggi segna un punto importante Lancia dell’alberoCarriera giovanile NFL. Invece di rimbalzare, ha mandato fuori dal campo il quarterback dei 49ers per un infortunio alla gamba, ha confermato la squadra.

Lance sarà assente fino alla fine della partita, secondo l’annuncio del club. Aveva l’aria sulla gamba destra prima di essere portato dal campo negli spogliatoi. conseguenza di un infortunio Jimmy Garoppolo Ha preso dietro il San Francisco Center.

Lance trascorse il suo intero anno sabbatico sapendo che avrebbe assunto il ruolo di chiamante del franchise dei 49ers. La squadra è stata scambiata per la terza scelta assoluta nel draft 2021, quindi non è stata una sorpresa che abbiano rivolto la loro attenzione al 22enne. Le aspettative erano comprensibilmente alte, ma il suo attivismo limitato al college e da rookie a sostenere Garoppolo ha portato a molti punti interrogativi nell’entrare nella campagna.

Il produttore del North Dakota ha fatto ben poco per dissipare i dubbi sulla sua capacità di servire come antipasto di alta qualità la scorsa settimana. In una sconfitta a sorpresa contro i Bears, Lance completò solo 13 dei 28 passaggi per 164 yard e un intercetto, aggiungendo 54 yard in 13 tentativi di affondo. Le circostanze hanno giocato un ruolo importante nelle lotte offensive di ogni squadra, ovviamente, ma si pensava che molto dipendesse dalla prestazione di Lance oggi contro i Seahawks.

È stato riferito all’inizio di questa settimana che il capo allenatore Kyle Shanahan Può trasformarsi in Garoppolo All’inizio della prossima partita della squadra contro i Broncos nel caso in cui Lance avesse sofferto. Ora, lo ha fatto per assoluta necessità. Garoppolo è stata fonte di speculazioni commerciali per tutta l’estate, ma è rimasta nella Bay Area attraverso l’A contratto ristrutturato. A seconda della durata dell’assenza di Lance, un guerriero veterano potrebbe portare di nuovo il fardello per molto tempo.

Nel prossimo futuro Garoppolo si trova ad affrontare il compito di dirigere l’attacco dei 49ers che, per la seconda competizione consecutiva, non prevede il tight end All-Pro Giorgio Keitel contro i Seahawks. Seattle ha ottenuto una vittoria a sorpresa su Denver la scorsa settimana, ma San Francisco è attualmente in vantaggio per 13-0. Tuttavia, sul sito QB incombono grandi effetti di immagine per il team.