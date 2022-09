5 cose da sapere il 9 settembre: The Queen, Weather, Immigration, Mar-a-Lago, Ucraina

Ecco cosa devi sapere anche tu Mettiti al passo e vai avanti per la tua giornata.

La regina Elisabetta II, il monarca più longevo della Gran Bretagna da sette decenni, è morta giovedì All’età di 96 anni Lo ha annunciato Buckingham Palace. La sua morte segnò la fine di un’era per il Regno Unito e la maggior parte dei britannici la conosceva Non c’è nessun altro re nelle loro vite. Il figlio maggiore della regina Carlo, ora re Carlo III, ce l’ha Asceso al trono Oggi dovrebbe parlare alla nazione. Le prossime ore e i prossimi giorni vedranno una serie di eventi attentamente progettati in onore della vita della regina e avanti vai avanti Ma la sua morte lascia un vuoto per il Regno Unito in un momento di brusco cambiamento nella leadership politica e di una recessione economica incombente.

2. Tempo brutto

Oggi due tempeste tropicali si stanno muovendo verso le coste orientali e occidentali degli Stati Uniti, ciascuna con forti venti che possono creare una moltitudine di sfide diverse per milioni di persone. In California, i residenti si stanno preparando Kai della tempesta tropicale , che potrebbe portare a piogge per un anno nelle prossime ore. Ciò ha sollevato timori di allagamento Parti della California meridionale I venti distruttivi stanno già minacciando di estendere una dura ondata di caldo che sta alimentando violenti incendi. Kay si sta indebolendo, ma la tempesta non dovrebbe allontanarsi dalla costa occidentale fino a sabato sera. Sulla costa orientale sono previste correnti pericolose sulle spiagge questo fine settimana L’uragano Earl Si diffonde nell’Oceano Atlantico vicino alle Bermuda. Le proiezioni del National Hurricane Center indicano che Earl ha già causato venti sostenuti vicino a 90 mph con raffiche più elevate.

3. Migrazione

Il sindaco di Washington, DC, ha dichiarato giovedì un’emergenza sanitaria pubblica in risposta a migliaia di immigrati Raggiungi la capitale della nazione in autobus dal Texas e dall’Arizona. Il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha iniziato a trasferire gli immigrati a Washington ad aprile per protestare contro le politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Biden. Abbott e il governatore dell’Arizona Doug Ducey, un altro repubblicano, ha inviato finora Centinaia di autobus per la capitale Nessuno dei due ha espresso l’intenzione di fermarsi. Il Texas ha inviato più di 7.900 immigrati nella capitale e più di 2.200 immigrati a New York City. L’Arizona, che invia solo autobus nella capitale, ha inviato 1.677 immigrati.

4. marzo fa

Il Dipartimento di Giustizia ha presentato ricorso contro un’ingiunzione per un’importante revisione privata dei materiali sequestrati dall’FBI durante la sua ricerca di Mar-a-Lago. Il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che l’ordine per un maestro privato – o un avvocato di terze parti – ha messo in pericolo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Blocca l’accesso ai documenti riservati È stato sequestrato durante una perquisizione della residenza dell’ex presidente Donald Trump in Florida. Ne discutono anche impedirgli di fare “Un’efficace valutazione del rischio per la sicurezza nazionale”, ha scritto il Dipartimento di Giustizia nel suo appello. Ora, il giudice ha ordinato all’avvocato di Trump di consultarsi con il Dipartimento di Giustizia e Prepara un file condiviso Spiega le loro opinioni su chi dovrebbe ricoprire il ruolo di Mr. Il termine per il deposito di questa corte è più tardi stasera.

5. Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che l’esercito del suo paese ha riconquistato una grande città dalla Russia e liberato almeno 20 insediamenti nel suo contrattacco in corso. Mentre l’esercito ucraino continua a fare pressioni, i funzionari affermano che le forze russe nella regione di Kharkiv hanno subito pesanti perdite, spingendo alcuni soldati a deserto e rinunciare alle loro uniformi , sperando di integrarsi con l’uso di abiti civili. Separatamente, ha presentato il segretario di Stato americano Anthony Blinken Viaggio senza preavviso in Ucraina Giovedì. Ha affermato che gli sforzi per riprendere il controllo delle aree del paese controllate dalla Russia “si sono dimostrati efficaci” e ha anche annunciato che gli Stati Uniti intendono fornire ulteriori 2,2 miliardi di dollari in investimenti per migliorare la sicurezza dell’Ucraina e di altri paesi della regione.

Sfoglia la colazione

James Corden dice di aver rubato dal bagno del presidente Biden

Molte persone che visitano la Casa Bianca tendono a criticare Memento, ma pochissime lo ammettono. D’altra parte, James Corden ha detto al mondo intero Questa è una confessione divertente

Kellogg vuole aggiungere acqua al suo nuovo cereale

Ecco chi sarà nella stagione 31 di “Ballando con le stelle”

Cast stellato Include un artista disco di platino, una vera casalinga, uno scapolo e un’affermata attrice con sclerosi multipla.

Linguaggio del calcio per aiutarti a sembrare intelligente nella NFL

Ti sei mai ritrovato a guardare una partita e pensare: “Cosa sta succedendo sulla Terra?” se è così, Questo glossario è per te

Le case di moda di lusso stanno trasformando milioni nel metaverso

Alcune persone spendono un sacco di soldi armadietti digitali Nel metaverso – e i marchi di lusso vogliono un segmento di mercato.

tempo di esame

Quale dei seguenti aeroporti statunitensi ha avuto il peggio in termini di ritardi e cancellazioni quest’estate?

A. Aeroporto di Dallas Love Field

Aeroporto Internazionale di Chicago Midway

Aeroporto Internazionale di Denver

Aeroporto Internazionale Charlotte Douglas

In memoria di

Bernard Shaw In una dichiarazione giovedì, la famiglia di Shaw ha annunciato la morte mercoledì di polmonite non correlata al Covid-19. Ex conduttore della CNNIn una dichiarazione giovedì, la famiglia di Shaw ha annunciato la morte mercoledì di polmonite non correlata al Covid-19. Aveva 82 anni . Shaw è stato il primo importante conduttore della CNN ed era con la rete quando è stato lanciato il 1 giugno 1980. Si è ritirato dalla CNN dopo più di 20 anni il 28 febbraio 2001. Durante la sua carriera, Shaw ha scritto di alcune delle più grandi storie della tempo – inclusa la ribellione studentesca in piazza Tienanmen nel maggio 1989, la prima guerra del Golfo direttamente da Baghdad nel 1991 e le elezioni presidenziali del 2000.

numero del giorno

30mila dollari

Questo sarà il prezzo di partenza per l’Equinox EV di Chevrolet, rendendolo tra le auto Le auto elettriche più economiche sul mercato . GM ha detto giovedì che l’Equinox EV dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

La citazione di oggi

“Finché ci saranno armi nucleari sul terreno, e finché rimarranno l’imperialismo e le manovre anti-nordcoreane degli Stati Uniti e dei loro scagnozzi, il nostro percorso per rafforzare la nostra potenza nucleare non avrà mai fine”.

– Il leader nordcoreano Kim Jong-un, in merito all’approvazione di una nuova legge che dichiara il suo paese uno stato dotato di armi nucleari. Kim ha promesso che la Corea del Nord “non avrebbe mai rinunciato” alle sue armi nucleari e ha detto che potrebbe , in merito all’approvazione di una nuova legge che dichiara il suo paese uno stato dotato di armi nucleari. Kim ha promesso che la Corea del Nord “non avrebbe mai rinunciato” alle sue armi nucleari e ha detto che potrebbe Nessun negoziato sul disarmo nucleare I media statali hanno riferito oggi di aver elogiato l’approvazione della legge. Arriva quando Kim ha lanciato minacce sempre più provocatorie di conflitto nucleare verso gli Stati Uniti e i suoi alleati in Asia negli ultimi mesi.

Il tempo di oggi

Infine

