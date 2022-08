5 cose da sapere prima dell’apertura del mercato azionario martedì

Ecco le notizie più importanti di cui gli investitori hanno bisogno per iniziare la loro giornata di trading:

I commercianti lavorano al piano della Borsa di New York (NYSE) a New York City, 30 giugno 2022. Brendan McDermid | Reuters

Martedì i futures sulle azioni statunitensi sono scesiGli investitori sono preoccupati per le tensioni geopolitiche ribollenti tra Pechino e Washington in vista della prevista visita del presidente della Camera Nancy Pelosi a Taiwan. Il Tesoro torna Come martedì è scivolatocon lo standard Buoni del Tesoro a 10 anni È scambiato a un minimo del 2,516% mentre gli investitori si riversano sul debito percepito del governo statunitense. Azioni in Cina e Hong Kong Anche martedì è inciampato e il yenChe è considerata una valuta rifugio, ulteriormente rafforzata. Lunedì, i principali indici azionari di Wall Street hanno chiuso in rosso, interrompendo la serie di tre giorni di sconfitte.

Foto del presidente della Camera Nancy Pelosi che tiene la sua conferenza stampa settimanale a Capitol Hill venerdì 29 luglio 2022 a Washington, DC. La presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi dovrebbe arrivare a Taipei più tardi martedì, ha detto a Reuters una fonte a conoscenza della questione, poiché diversi aerei da guerra cinesi volavano vicino alla linea che divide lo stretto di Taiwan. Kent Nishimura | Los Angeles Times | Getty Images

Aerei da guerra cinesi Volare vicino alla linea centrale nello Stretto di TaiwanLo ha riferito Reuters martedì, citando una fonte. Pechino ha avvertito Pelosi di non visitare Taiwan, isola autonoma rivendicata dalla Cina. Pelosi è in tournée nella regione, ma la sua prevista visita a Taiwan non è stata annunciata ufficialmente. Tensioni tra Cina e Taiwan stava aumentando Negli ultimi anni.

Dara Khosrowshahi, CEO di Uber, parla a un evento di lancio del prodotto a San Francisco, California, il 26 settembre 2019. Filippo Pacheco | AFP tramite Getty Images

condivisioni Tecnologie Uber È saltato martedì dopo che l’azienda di consegne e cibo ha riferito Entrate trimestrali migliori del previsto. Secondo Refinitiv, le vendite del secondo trimestre di Uber sono state di 8,07 miliardi di dollari, ben al di sopra delle previsioni degli analisti di 7,39 miliardi di dollari. Tuttavia, Uber ha registrato una perdita netta di $ 2,6 miliardi per il trimestre, inclusi $ 1,7 miliardi a seguito di una rivalutazione dei suoi investimenti in Grab Aurora e Zomato. Le perdite totali dalle operazioni per il trimestre terminato il 30 giugno sono state di 713 milioni di dollari, ma la società ha registrato un flusso di cassa libero positivo di 382 milioni di dollari. A maggio, il CEO Dara Khosrowshahi ha dichiarato ai dipendenti in una nota che la positività del flusso di cassa era diventata un importante obiettivo a breve termine.

Il logo BP è stato fotografato a Londra il 12 maggio 2021. L’Agenzia internazionale per l’energia ha recentemente riferito che nel 2021 le emissioni di anidride carbonica legate all’energia sono aumentate al livello più alto della storia. Glenn Kirk | Afp | Getty Images

colosso petrolifero britannico BP Il produttore statunitense di scisto Devon Energy ha riportato utili trimestrali solidi e dividendi in aumento, poiché l’aumento dei prezzi del greggio quest’anno ha aiutato le aziende a rafforzare i loro programmi di restituzione del capitale. bb quello martedì L’utile del secondo trimestre è stato di 8,5 miliardi di dollari, ha aumentato il dividendo trimestrale del 10% a 6.006 centesimi per azione ordinaria. Devon Energy, che si è accesa lunedì I risultati del secondo trimestre sono migliori del previsto Al di sopra e al di sotto, segnala un aumento del 22% nei pagamenti dei dividendi. Utilizzando una strategia di dividendo fisso più variabile, il pagamento trimestrale di Devon è ora di $ 1,55 per azione, rispetto a $ 1,27.