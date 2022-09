Oggi è scoppiato il secondo round di alterco tra Joseph e Gianni e Viv è intervenuto dicendo: “Ora non mi piace iniziare a cagare…”

Le cose si scaldano Energia universo e non accade sullo schermo. Non siamo sicuri del motivo per cui i due sono divisi Il secondo libro del potere Attore Gianni Paolo e EnergiaJoseph Sikora, ma l’ultimo discorso sul palco ha suscitato una reazione focosa da parte del primo. Nel video virale, Paulo ha accolto diverse persone che lo hanno abbracciato, ma quando si è trattato di Sikora, le cose sono andate un po’ diversamente. Sikora ha rifiutato la mano di Paulo Ed è stato un breve momento che ha fatto parlare i fan. “Hai insistito? Io lo farei,” disse Paolo. “Alcune persone semplicemente non sono al sicuro”, ha aggiunto [shrugging and crying emoji]. Sikora ha risposto al contraccolpo con un commento su Instagram su Hazel-E in cui affermava di aver sistemato delle barriere con Paulo. “Ci siamo visti dopo in hotel e abbiamo parlato”, ha scritto Sikora. “va tutto bene. [thumbs up emoji]Quando Paulo ha visto la risposta, ha lanciato un lungo post su come non fossero in buoni rapporti. Secondo lui, ha affrontato Sikora sul momento imbarazzante. “Lo fa da anni quando non ho mostrato nulla Ma rispetto e amoreha detto Paolo. Continuava a dire che non faceva sesso con me. Niente è risolto. Smetti di diffondere bugie perché le persone ti stanno facendo pressioni per salinizzare te stesso. Ho solo detto cose straordinarie su questo ragazzo nel podcast e se lo ascolti, lo sai”. Continuò dicendo: “Quando? fantasma Tutto si è rivelato “e ha continuato a chiamare il suo collega attore”. Se hai intenzione di provare a fingere che la merda abbia risolto il problema dei social media, sei arrabbiato con tutti che chiedono a un uomo di 47 anni che getta un’ombra su qualcuno che ha a che fare con tutti, allora almeno se la cavano meglio di quel ragazzo.” 50 centesimi È stato avvisato dell’aggiornamento del dramma e gli ha aggiunto due anni. “[Eyeball emoji] Oh merda, è finita! [thinking emoji] disse Fif, riferendosi al ristorante Sikora Energia personaggio, così come Paolo. “Aspetta, penso che quel piccolo negro Brayden abbia un coltello. Lol.” Scopri tutto qui sotto.