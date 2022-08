7 Liberty ruba la prima partita contro il campione in carica Sky, 98-91, a Chicago

seme numero 7 Libertà di New York concerto numero 2 Cielo di Chicago, 98-91, per il gioco 1 della prima serie di round alla Winterst Arena di Chicago mercoledì. Sky è il campione in carica dopo aver rivendicato il titolo come testa di serie n. 6 la scorsa stagione.

La partita 2 torna sabato a Chicago. L’ora della mancia è mezzogiorno, ora solare orientale. su ESPN. Se la serie passa a Gara 3, andrà al Barclays Center di New York, dando a Liberty il vantaggio degli stadi di casa.

È la prima vittoria ai playoff di Liberty dal 23 settembre 2015. Hanno raggiunto i playoff l’anno scorso e hanno portato Phoenix Mercury agli ultimi secondi, di un punto. Il record di 98 punti è un record di rottura per la distinzione.

New York era sotto di sei con 3:32 sul cronometro. Sono partiti con una serie di 13-0 per chiudere una partita iniziata con un altro bellissimo passaggio di Marin Johannes su un ampio passaggio aperto di Natasha Howard nella vernice. Chicago ha sbagliato 10 dei suoi ultimi 11 tiri e ha girato la palla nei momenti cruciali.

Sabrina Ionescu ha perforato una tripla e Howard ha messo via un altro canestro dall’aspetto facile che ha dato a Liberty un vantaggio di 92-91. Il salto di Ionescu dietro l’angolo ha costretto Sky a prendere un timeout con 2:01 sul cronometro. Lani ha escogitato il suo tiro per ottenere un vantaggio di cinque punti dal timeout.

Come Liberty ha vinto il gioco 1

Nessuna delle due squadre ha avuto un vantaggio a doppia cifra in nessun momento della competizione, uno scenario prevedibile dopo le ultime tre partite delle due squadre. Le due squadre sono considerate una delle squadre migliori nel muovere la palla in maniera offensiva, e questo è stato dimostrato durante una partita ravvicinata.

Le trasformazioni si sono schiantate al cielo nel secondo quarto e li hanno portati a giocare da dietro per tutto il secondo tempo. New York è andato 11-0 in un breakout run di Kahleah Cooper e ha segnato 14 punti da sei trasformazioni Sky per andare negli spogliatoi 48-45.

Dolson ha segnato un salto e tre punti del primo tempo e Petnia Lani ha completato un gioco da quattro punti sul 55-47 al terzo minuto. Copper ha terminato di nuovo la serie di vittorie con un altro drive e 1 con l’aiuto di Courtney Vanderslott.

Cooper e Chicago hanno continuato a prendere il comando ed Emma Messman ha segnato l’ultimo set del quarto portando Sky in vantaggio 74-73 negli ultimi 10 minuti. Questo è stato il loro primo anticipo dal secondo trimestre.

La storia continua

Chicago ha segnato 10 palle perse e non è riuscita a tenere il passo con il tiro da tre punti di Liberty. New York 11 su 25 (44%) erano dietro l’arco alimentato da una fonte potenziale e inaspettata. Ionescu era 3 su 6 (8 su 12 in totale) e Dolson, la posizione vincitrice del titolo con Sky la scorsa stagione, ha ottenuto 3 su 4 dalla gamma.

Ionesco ha segnato 22 punti, sette rimbalzi e sei assist e ha rubato due volte. Dolson ne ha segnati 13 con sette rimbalzi, tre assist e un muro. Howard ha segnato 22 punti (9 su 17) con sette rimbalzi, tre assist e uno shock.

Cosa può fare Sky anche se è seriale

Chicago ha avuto importanti contributi dall’MVP Cooper delle finali 2021, che ha segnato 21 rimbalzi su 7 su 14 con otto rimbalzi. È caduta e si è afferrata il ginocchio destro a metà del terzo, ma ha scaricato i preparatori atletici ed è tornata in gioco. Meno di un minuto dopo, sono stato colpito duramente.

Allie Quigley (18 punti), Candace Parker (17 punti, 10 rimbalzi), Vandersloot (13 punti, 10 assist) e Azura Stevens (16 punti dalla panchina) sono tutti avanzati. Quigley ha colpito i tiri nella fascia media e ha fatto un colpo di scena con un muro cruciale, ma era necessario il suo tiro da 3 punti. Il campione da 3 punti è stato quattro volte 2 su 7.

Il secchio di Meesseman alla fine del terzo sembrava che potesse cambiare slancio sulla rotta del cielo. I giocatori delle finali 2019 dovranno lasciare un’impronta più grande affinché Chicago vinca la seconda partita. Ho segnato quattro punti in una notte 2 contro 7 e ho ottenuto quattro rimbalzi con due stoppate.

Programma della serie Sky vs Liberty

Gioco 1: Libertà 98, Cielo 91

Seconda partita (sabato): New York a Chicago, mezzogiorno ET su ESPN

Terza partita (martedì, se necessario): Chicago a New York, 20:00 ET su ESPN2

Candice Parker di Chicago Sky guida il canestro contro Stephanie Dolson di New York Liberty durante la prima metà di Gara 1 nel primo round delle eliminatorie WNBA 2022 alla Winterst Arena di Chicago il 17 agosto 2022. (Michael Reaves/Getty Images)

