7 newyorkesi sono stati infettati dalla listeria legata alla carne in scatola, che finora ha causato due morti

Sette newyorkesi sono stati infettati da listeria legata al consumo di carne affettata in un supermercato, hanno detto venerdì funzionari sanitari, in un’epidemia multistato che ha ucciso due persone e mandato più di una dozzina di persone in ospedale.

Ventotto persone in 12 stati hanno riferito di essere state infettate dal ceppo batterico, anche se il numero di casi e stati è probabilmente più elevato. Lo dicono i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Le due persone morte si trovavano nell’Illinois e nel New Jersey. New York “Il Paese ha il maggior numero di casi”, ha affermato l’agenzia.







A partire da venerdì, ci sono stati almeno due decessi e 28 ricoveri ospedalieri a causa di epidemie di listeria in diversi stati. Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie

Quasi il 90% dei pazienti, tutti ricoverati in ospedale, hanno riferito di aver mangiato carne come tacchino, salsiccia di fegato e maiale stirato nelle gastronomie.

Molti supermercati e gastronomie hanno carne pretagliata. Finora, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, nessuno si è ammalato a causa della carne confezionata.

L’età delle vittime variava tra 32 e 94 anni e la loro età media era di 75 anni. Il numero di uomini infetti da Listeria era maggiore del numero di donne e il numero di bianchi era maggiore del numero di altre razze.

Il CDC e altri investigatori stanno cercando di determinare la fonte dell’epidemia.

La Listeria è un’infezione grave solitamente causata dal consumo di cibo contaminato dal batterio Listeria monocytogenes.

L’infezione solitamente provoca febbre, dolori muscolari, mal di testa, rigidità del collo, confusione, perdita di equilibrio, convulsioni, diarrea e vomito entro 24 ore, sebbene i sintomi possano comparire fino a 10 settimane dopo aver mangiato cibo contaminato.







Quasi il 90% dei pazienti ha riferito di aver mangiato carne come tacchino, salsiccia di fegato e maiale stirato nelle gastronomie. Pixel-Shot – stock.adobe.com

La maggior parte delle persone guarisce dopo tre giorni e raramente si ammala gravemente, ma dei 1.600 casi annuali, circa 260 persone muoiono ogni anno. Lo riferisce il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Le persone più a rischio di infezioni gravi includono le donne incinte, che potrebbero abortire, i neonati, gli adulti di età pari o superiore a 65 anni e le persone con un sistema immunitario indebolito.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie non hanno risposto immediatamente alla richiesta di informazioni aggiornate.