8 milioni di prodotti per il bucato sono stati richiamati a causa del rischio batterico

La commissione ha affermato che 11 consumatori hanno segnalato infezioni batteriche. La società ha affermato che sta indagando se l’infezione fosse collegata ai prodotti richiamati.

I sintomi possono variare da sintomi cutanei lievi a segni più gravi di infezione. L’azienda ha detto.

La società ha affermato che i clienti possono continuare a utilizzare i prodotti Laundress non inclusi nel richiamo.

“Stiamo adottando misure decisive con i nostri fornitori per garantire che i processi di produzione soddisfino i nostri standard di sicurezza e qualità”, ha affermato la società.

I prodotti sono stati venduti direttamente da Laundress, così come da Bloomingdale’s, Brooklinen’s, The Container Store, Jenni Kayne, Kith’s, N. Peal, Nordstrom, Peruvian Connection, Saks Fifth Avenue, Target e altri importanti rivenditori negli Stati Uniti e in Canada, disse la commissione. I consumatori possono richiedere un rimborso.