A milioni di persone in Giappone è stato consigliato di evacuare all’avvicinarsi del tifone Nanmadole Notizie meteorologiche

Almeno quattro milioni di persone hanno ricevuto l’ordine di evacuare nel sud del Giappone mentre un potente tifone si abbatte sulla regione, portando forti venti e forti piogge, causando interruzioni di corrente e traffico terrestre e aereo.

Il super tifone si trovava vicino all’isola meridionale di Yakushima, con venti di superficie massimi di 162 km/h (101 mph) mentre si spostava lentamente a nord verso la terza isola più grande e meridionale del paese, Kyushu. Lo ha detto domenica l’Agenzia meteorologica giapponese.

Si prevede che Nanmadol girerà a est e raggiungerà Tokyo martedì.

L’emittente televisiva NHK ha affermato che le autorità locali hanno ordinato l’evacuazione dei quattro milioni di persone che vivono a Kyushu, con la JMA che prevede 500 mm (20 pollici) di pioggia e venti di 250 km/h (155 mph) sull’isola.

L’agenzia ha anche avvertito i residenti delle aree colpite da inondazioni, smottamenti e livelli “senza precedenti” di forti venti e onde, e li ha esortati a evacuare presto.

Finora le autorità locali non hanno segnalato gravi danni o feriti.

Nella duramente colpita prefettura di Kagoshima, domenica più di 9.000 residenti si sono rifugiati nei centri di evacuazione. Altri 4.700 sono stati evacuati nella vicina prefettura di Miyazaki.

Kyushu Electric Power Co. ha affermato che più di 93.000 case in tutta l’isola erano senza elettricità domenica a causa di danni alle linee elettriche e alle strutture.

Il filmato della televisione NHK mostrava un flipper pachinko a Kanoya, Kagoshima, con parte di una parete di vetro frantumata dal vento. Altrove nella provincia, una donna anziana ha riportato ferite lievi dopo essere caduta, ha detto NHK.

Centinaia di voli nazionali in entrata e in uscita dalla regione sono stati cancellati mentre il tifone si sposta a nord-est, secondo Japan Airlines e All Nippon Airways, e molti dovrebbero atterrare nel Giappone occidentale fino a martedì.

I trasporti pubblici, compresi treni e autobus, sono stati sospesi per il resto della domenica a Kagoshima e Miyazaki.

Gli operatori ferroviari hanno affermato che i treni proiettili sono stati fermati a Kyushu.

La tempesta dovrebbe girare a est e attraversare l’isola principale del Giappone di Honshu all’inizio della prossima settimana.