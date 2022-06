A Royce Lewis è stato nuovamente diagnosticato un LCA rotto, che dovrà subire un intervento chirurgico alla fine della stagione

I gemelli hanno annunciato ai giornalisti, tra cui Fai Hyung Park da MLB.comquale – quale Royce Lewis Ha una rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lo stesso legamento che ha riparato chirurgicamente l’anno scorso, che richiederà un ulteriore intervento chirurgico. Il tempo di recupero stimato è di 12 mesi.

Questa è una notizia difficile sia per Lewis che per la squadra, poiché il giovane ha effettivamente attraversato l’intero processo un anno fa. Nel febbraio dello scorso anno, Lewis è stato sottoposto per la prima volta alla procedura, che ha spazzato via l’intera stagione 2021. Quest’anno è riuscito a concludere il suo lungo viaggio di ritorno alla salute e ha mostrato enormi promesse durante i primi mesi della stagione.

insieme a Carlos Correa Perdendo un po’ di tempo quest’anno, Lewis è riuscito a fare il suo debutto in major league. Sebbene sia stato selezionato al ritorno della Corea, alla fine è tornato con l’obiettivo di essere una sorta di super giocatore, senza lasciare che la presenza della Corea gli impedisse di unirsi alla squadra. Un piano del genere ha funzionato perché Lewis stava andando incredibilmente bene durante l’anno. In 12 partite della MLB, ha segnato 0.300/.317/.550 per 148 wRC+, tagliando anche .313/.405/.534 in Triple-A per wRC+ da 151.

Purtroppo, lo stesso giorno della convocazione, ha lasciato la partita con una contusione ossea al ginocchio destro, che ora concluderà la sua stagione. A differenza del recupero da un intervento chirurgico l’anno scorso, Lewis sarà in una lista dei successi della major league, dandogli la retribuzione della MLB e il tempo di servizio. Dato che era a palazzo per il primo mese della stagione e poi un altro mandato quando fu scelto a maggio, non avrebbe potuto guadagnare un anno intero di servizio. Avrà ancora la possibilità di guadagnare lo status di Super Due e di qualificarsi per l’arbitro dopo la stagione 2024, anche se futuri incarichi opzionali potrebbero cambiare anche quella traiettoria. Da parte sua, Lewis sembra rimanere positivo sull’intera situazione, di’ benedici Non ha paura dell’intervento chirurgico perché ci è già passato.

Per quanto riguarda i gemelli, ora sarebbero senza uno dei loro giovani giocatori più eccitanti, che è stato in grado di coprire una posizione corta per Carlos Correa ma stava anche trascorrendo del tempo in terza base e in campo per unirsi alla rosa quando Correa era sano. . Il contratto di Correa gli dà la possibilità di recedere dal contratto alla fine di quest’anno, cosa che dovrebbe fare. Molti consideravano Lewis l’erede apparente dello shortstop, con le sue carezze in altre posizioni solo una misura temporanea per questa stagione. Ora è probabile che il club entri in inverno con meno certezze sulla sua posizione a breve termine l’anno prossimo, senza che né Correa né Lewis potrebbero subentrare all’inizio della giornata di apertura 2023.