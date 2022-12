Aaron Judge accetta un contratto di 9 anni da 360 milioni di dollari per restare con gli Yankees, confermano le fonti

Aronne Giudice Mercoledì ha risposto alla scottante domanda offseason del baseball accettando un contratto di nove anni da 360 milioni di dollari per rimanere con i New York Yankees, fonti confermate a ESPN.

Il giudice, 30 anni, ha raggiunto il libero arbitrio dopo una delle più grandi stagioni nella storia del baseball, battendo il record dell’American League stabilito da Roger Morris nel 1961 quando ha segnato 62 homer. Judge ha ottenuto il suo primo premio MVP colpendo .311/.425/. .686 con 131 RBI leader di AL.

La stagione storica di Judge è arrivata dopo che l’outfielder non è riuscito a prolungare il suo contratto con gli Yankees prima del giorno di apertura, quando il direttore generale Brian Cashman ha rivelato pubblicamente che l’offerta di estensione finale della squadra era di sette anni, $ 213,5 milioni.

Dopo la stagione, il proprietario della squadra Hal Steinbrenner ha detto che Judge voleva essere uno yankee per tutta la vita e ha incontrato il fannullone a Tampa, in Florida, per discutere un contratto.

Durante gli incontri invernali di baseball a San Diego, Cashman, che ha firmato una proroga di quattro anni con gli Yankees, ha affermato che la squadra ha reso prioritaria la firma di Judge, ma non ha fissato un calendario per la sua decisione.

“Vogliamo riavere il nostro giocatore”, ha detto Cashman lunedì. “Finché non succede nulla, vogliamo chiamarlo il nostro giocatore in ogni fase del percorso mentre segue un percorso di carriera che lo porta a Cooperstown. Voglio che sia sempre in gessato. A proposito”.

I più grandi contratti nella storia della MLB giocatore gruppo Rispetto anni Mike Trota LAAA 426,5 milioni di dollari 12 Scommesse Mookie ragazzo $ 365 milioni 12 Aronne Giudice New York $ 360 milioni 9 Francesco Lindor New York $ 341 milioni 10

Nato a Linden, in California, l’outfielder di 6 piedi e 7 ha frequentato la Linden High School e poi la Fresno State ed è stato arruolato dagli Yankees con la 32esima scelta assoluta nel 2013. Ha vinto AL Rookie of the Year nel 2017. Non avrebbe superato l’allora record di 52 fuoricampo, fino a quando non ha raggiunto il segno nella stagione 2022.

Judge, quattro volte All-Star, ha 220 homer e 497 RBI in sette stagioni di major league.

MLB Network ha riferito per la prima volta che Judge avrebbe firmato nuovamente con gli Yankees, mentre The Athletic ha riportato per primo i termini dell’accordo.