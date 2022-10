Aaron Judge batte il record della MLS per una stagione in casa con 62





Giocatore dei New York Yankees Aaron giudice Ha battuto il record casalingo di una stagione della MLS di Roger Maris, registrando la sua 62esima esplosione dell’anno nella partita di martedì contro i Texas Rangers.

Gli arbitri hanno raggiunto il record stabilito dai Rangers, a cominciare dal bowler Jesus Tinoco nel primo inning di Gara Due con un doppio colpo di testa ad Arlington, in Texas.

Il miglior battitore degli Yankees ha sparato il terzo lancio dal suo primo colpo contro Tinoco sui sedili nel campo sinistro. Un fan è stato visto saltare o cadere oltre il vicino muro del campo sinistro e scomparire dietro la recinzione.

“Mi sentivo bene”, ha detto Judge ai giornalisti in una conferenza stampa dopo la partita. “Non sapevo dove sarebbe atterrato o cosa avrebbe colpito.”

Il giudice ha detto che è stato un sollievo colpire finalmente il colpo standard.

“Finora è stata una corsa divertente, sai, avere la possibilità di farlo”, ha aggiunto. “La squadra che abbiamo, gli uomini intorno a me e il supporto costante della mia famiglia che è stata lì con me durante tutto questo. È stato un grande onore”.

Ha detto che non ha mai cercato di concentrarsi sul tentativo di stabilire un record casalingo. Voleva solo fare il suo gioco.

“Se sei abbastanza bravo e se Dio vuole, accadrà”, ha detto.

Secondo i giornalisti della partita, la sicurezza ha scortato il tifoso che ha afferrato la storica palla dalla zona dei posti a sedere.

disse il tifoso WFAA della CNN Non aveva ancora pensato a cosa avrebbe fatto con la palla.

Il giudice ha detto che gli piacerebbe avere il pallone ma capisce se il tifoso lo tiene o lo vende. Alcuni osservatori ritengono che la palla ora valga milioni di dollari.

“Vedremo cosa succede con questo”, ha detto il giudice, “ma questo è un souvenir per un fan. Hanno fatto una bella cattura e hanno tutto il diritto di farlo”.

I giocatori degli Yankees si sono riversati fuori dalla panchina per salutare il loro compagno di squadra eccitato quando ha toccato il tabellone di casa.

Il giudice, 30 anni, aveva un legame con Maris Mercoledì scorso con la push-line di Homer in cima al settimo inning contro il lanciatore dei Toronto Blue Jays Tim Meeza.

Il giudice ha avuto successo nella seconda metà di martedì e nella parte inferiore della metà, l’allenatore degli Yankees Aaron Boone lo ha eliminato dal gioco tra gli applausi rauchi della folla al Globe Life Field.

I Maris hanno segnato 61 partite casalinghe 61 anni fa nel 1961, battendo il record di Babe Ruth di 60 nel 1927.

Il giudice ha ringraziato la famiglia Maris, alcuni dei quali avevano assistito a partite precedenti quando il giudice stava cercando di legare il tag.

“È una situazione difficile (per loro). L’eredità di tuo padre, vuoi preservarla, ma per avere la possibilità di incontrare le loro famiglie, sono persone fantastiche”, ha detto. “E per avere la possibilità di avere il mio nome dopo per qualcuno meraviglioso come Roger Maris, Babe Ruth e questi ragazzi è un comando, incredibile.”

Barry Bonds ha stabilito il record della major league con 73 partite casalinghe nel 2001.

Gli altri due giocatori che hanno licenziato più di Judge in una sola stagione sono Mark McGuire (che lo ha fatto due volte) e Sami Sosa (tre volte).

Non è chiaro se Judge giocherà mercoledì nel finale di stagione regolare, ma ha una possibilità esterna di vincere la tripla MLS (leader del circuito per medie di battuta, medie di battuta e fuoricampo).

Il giudice arriva primo nei fuoricampo e negli RBI, ma rimane dietro la star dei Minnesota Twins Luis Arráez nella media di battuta.

Ha detto che voleva giocare ma tocca a Boone, che dovrebbe preparare la sua squadra per i playoff.

I record di fuoricampo non sono una novità da giudicare. Detiene anche il record della MLS con 52 nel 2017. Sebbene all’epoca fosse il record della major league, Pete Alonso dei New York Mets ha segnato 53 giocatori esordienti nel 2019.