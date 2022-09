Aaron Judge cerca la gara n. 61: aggiornamenti in tempo reale dagli Yankees Blue Jays mentre il record di Roger Maris appare all’orizzonte

Il giocatore dei New York Yankees Aaron Judge proverà di nuovo lunedì sera per eguagliare il record MLS di Roger Maris di 61 fuoricampo in una stagione. Il giudice ha fatto il suo 60esimo fuoricampo martedì scorso – E’ il sesto giocatore nella storia con una stagione di 60 uomini – e da allora è 4 contro 15 con tre doppi, sei walk e sei successi in cinque partite.

Ecco, per i posteri, la classifica dei fuoricampo di una stagione di AL:

Roger Maris, 1961 Yankees: 61 Aaron Judge, Yankees 2022: 60 e oltre Babe Ruth, 1927 Yankees: 60 Hank Greenberg, Tigri 1938: 58 Jamie Foxx, 1932 Atletica leggera: 58

Va notato che il giudice sta inseguendo una tripla corona così come il record dei Maris. Il giudice entra in gioco il lunedì guidando l’AL nelle gare casalinghe (60) e RBI (128), e la sua media di battuta leader della lega .31434 di poco davanti a Xander Bogaerts (.31380). Miguel Cabrera è stato l’ultimo vincitore del titolo Triple Crown di baseball nel 2012. Gli Yankees hanno concluso una partita di sei partite sul campo domenica e ora hanno aperto una serie di tre vittorie consecutive contro il rivale degli East Blue Jays a Toronto. I Blue Jays manderanno Kevin Gusman (12-10, 3.32 ERA) su per la collina. Il giudice è 8 su 22 con tre sopracciglia contro Guzman nella sua carriera, anche se non lo ha approfondito dal 2017 ed è 0 su 5 contro di lui nel 2022.

Segui i nostri aggiornamenti dal vivo di seguito mentre il giudice cerca di abbinare Maris con la sua 61a casa lunedì sera.