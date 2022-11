Aaron Rodgers ha un infortunio obliquo per i Packers e Jordan Love entra in QB

L’unica cosa buona per Aaron Rodgers In questo frustrante Imballatori di Green Bay Stagione, prima di domenica, non ha perso tempo per infortunio.

I giocatori possono dare un’occhiata al tempo perso da Rodgers con un infortunio fuori dal roster per la loro stagione ormai terribile.

Rodgers ha subito un infortunio al bicipite femorale domenica sera contro il Manchester United Aquile di Filadelfia Era chiaro che soffriva. È andato a farsi una radiografia e… Giordano amore Il quarterback è subentrato nel quarto trimestre. Ex scelta del primo turno, Love ha giocato solo due partite in questa stagione prima di domenica sera, entrambe le volte in servizio di rastrellamento in uno scoppio.

L’amore fa accadere qualcosa all’istante. Durante il suo primo giro, ha colpito un ricevitore alle prime armi Cristiano Watson su un passaggio e Watson lo ha convertito sulla linea laterale per un touchdown di 63 yard. È stato il terzo passaggio di touchdown in carriera di Love e il suo primo della stagione.

Rodgers ha detto questa settimana di sì Si è rotto il pollice dalla quinta settimanaquando è stato colpito nell’ultima giocata di una sconfitta dei New York Giants a Londra.

Ed è stato colpito duramente diverse volte domenica sera. La trasmissione della NBC lo ha mostrato mentre si teneva un fianco e si dice che lo staff tecnico lo stesse controllando. Verso la fine del terzo quarto, dopo un drive che si è concluso con un field goal e una corsa molto pesante, Rodgers ha lasciato il campo con gli allenatori e Lo ha riferito James Palmer di NFL Media È andato dritto nella stanza dei raggi X. La squadra ha riferito di aver avuto un infortunio obliquo. I Packers a quel punto erano in svantaggio per 34-23.

Gli Eagles hanno fatto un lungo viaggio dopo che Rodgers è uscito per gli spogliatoi, lasciando la folla a indovinare se Rodgers sarebbe stato in campo la prossima volta che i giocatori avrebbero preso la palla. La NBC ha mostrato Rodgers che tornava, senza uniforme o spalline, sulla linea laterale. Dato che Rodgers non può continuare domenica sera anche con la partita fuori dalla portata dei Lakers, vale la pena chiedersi se l’infortunio non gli sarebbe costato più del solo quarto quarto di domenica sera.

I Packers sono entrati nella partita di domenica sera con un record di 4-7. Rodgers ha vinto gli ultimi due premi di Giocatore dell’anno, ma in questa stagione non si è mai avvicinato a quel livello. Ora, oltre a una stagione perdente che non va da nessuna parte e al suo infortunio al pollice, Rodgers ha anche un infortunio obliquo da affrontare.