“Abbiamo un piano”: Jazz annuncia lo scambio di Mitchell, ammette che era necessario un cambiamento

SALT LAKE CITY – Danny Inge ha un piano, ma c’è un avvertimento: ci vorrà del tempo.

Gli Utah Jazz hanno ufficializzato le cose giovedì pomeriggio, annunciando che la squadra aveva sostituito Donovan Mitchell per il portiere Colin Sexton, l’attaccante Laurie Markanen e l’ala junior Ochai Agbaji, tre future scelte al primo turno e due scambi.

È un accordo noto da venerdì, ma l’annuncio ha permesso al team esecutivo di Jazz di fornire alcune idee dietro la mossa.

In una dichiarazione, Ainge ha affermato che affinché il team Jazz possa competere per un titolo in futuro, deve apportare alcune modifiche ora. Fondamentalmente, ammetti che il duo di Mitchell e Rudy Gobert ha raggiunto il picco, ed è ora di resettare. Lui e Justin Zanek si sono fatti avanti e hanno premuto questo pulsante.

“Era chiaro che per migliorare le nostre possibilità di creare una squadra che potesse davvero competere e raggiungere un successo sostenibile, dovevamo spostare il nostro roster”, ha affermato Ainge. “Nel fare trading con Rudy e ora Donovan, è stata una rara opportunità di massimizzare la nostra capacità di reperire talenti di qualità e selezionare la nostra migliore posizione per il futuro”.

Il jazz ora ha molte opzioni davanti a sé. Ma la maggior parte, se non tutti, richiederà una lunga ricostruzione. Il jazz ha distrutto tutto e ora cercheranno di costruirlo più forte. Ainge ha lasciato intendere che il processo non sarebbe stato rapido.

“Abbiamo un piano pronto per aiutarci a assemblare la squadra del campionato che i nostri fan meritano”, ha detto. “Ci vorrà del tempo per creare la nostra lista. Comprendiamo tutti il ​​lavoro che ci attende e ci impegniamo per la nostra visione”.

Lo Utah è andato alla ricerca di scelte del primo round contro le sue stelle e le ha trovate. Potrebbe volerci del tempo prima che uno di questi selezionatori si trasformi in giocatori in una lista di speranze per il torneo; Ma mentre le scelte erano il grande premio, Jazz dice di essere entusiasta delle giovani prospettive che hanno ottenuto da Cleveland per Mitchell.

Agbaji è stata la quattordicesima scelta nel draft 2022 e rappresenta il più alto draft rock dai tempi di Mitchell (n. 13 nel 2017). Markkanen sta entrando nella sua sesta stagione ed è stato uno dei migliori giocatori di EuroBasket 2022. Sexton, che i Jazz hanno firmato un contratto quadriennale da 72 milioni di dollari come parte dello scambio, ha segnato una media di oltre 24 punti nel 2020-21, il suo ultimo piena sana stagione. .

“Ochai, Laurie e Colin sono giovani giocatori entusiasmanti e siamo entusiasti di aggiungerli alla nostra lista”, ha detto Zanek in una nota. “Pensiamo che si adatti alla cultura jazz e al forte marchio di basket competitivo che abbiamo costruito qui nello Utah. Ci offre diversità e sportività su entrambe le estremità del campo mentre cresciamo nel futuro. Non vediamo l’ora che i fan ottengano per conoscerli».

È difficile vedere questi fan coccolare qualcuno di loro nello stesso modo in cui hanno fatto con Mitchell quando è arrivato nello Utah da ragazzo sorridente di Louisville. Ha riportato eccitazione e speranza al franchise che Gordon Hayward aveva appena rifiutato. Questa speranza, però, alla fine svanì; Ciò ha portato alla decisione di passare dall’All-Star nazionale che ha segnato una media di 23,9 punti, 4,5 assist e 4,2 rimbalzi nelle sue cinque stagioni nello Utah.

“Il jazz ha avuto molti grandi momenti con Donovan negli ultimi cinque anni, poiché si è evoluto in un all-star duraturo”, ha dichiarato il proprietario Ryan Smith in una nota. “Ma altrettanto importante è stato l’impatto duraturo che ha avuto nello Utah. È un essere umano straordinario e ha avuto un impatto sulla vita di così tanti attraverso il suo coinvolgimento nella comunità. Tutta la nostra organizzazione gli augura ogni successo per il suo futuro. Una volta diventato un uomo nel jazz, è sempre stato Jazzman”.

