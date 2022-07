bello bello Dimostrando che non si arrabbia quando i fan mettono in dubbio il suo prossimo look meraviglia serie Donna forte: avvocato.

Dopo una sua foto Donna forte Il cattivo Titania è stato condiviso sui social media prima del lancio del progetto Disney+ il 17 agosto, The buon posto allume si è rivolto a Twitter per rispondere ai post critici nei confronti del suo aspetto, con alcune persone che facevano domande sull’acconciatura del personaggio.

“Oh mio Dio, questa foto” è bellissima Ha scritto di sabato. “Ragazzi… accetto ogni grammo di ombra qui, ma in difesa della mia eccellente stilista, questi sono i miei capelli solo dopo un’intensa giornata di 14 ore nel caldo di Atlanta. Solo dopo che sono stati capovolti. Ha fatto un ottimo lavoro su lo spettacolo che ti prometto Do. La amo. Le tette stanno bene con quello? “

Tra gli altri messaggi che Jamil ha pubblicato sulla reazione dei fan c’era un tweet che leggere“Accetto sinceramente l’attacco delle masse”.

In risposta a un fan che in seguito ha criticato il costume del suo personaggio, l’attrice Ha scritto“Lo riceverai quando uscirà lo spettacolo. Si adatta al personaggio.”

campionato Tatiana Maslany nel ruolo del titolo, She-Hulk: procuratore legale’Il cast comprende anche Ginger Gonzaga, Renee Elise Goldsbury, Tim Roth, Mark Ruffalo e Benedict Wong. Il Prima promozione Ha raccolto 78 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore quando è stato lanciato a maggio, diventando così la seconda apparizione più grande per il trailer della serie Marvel Studios.

