Accoltellamento a Solingen: caccia all’uomo in Germania dopo l’uccisione di tre persone durante un festival

È in corso una caccia all’uomo dopo che un aggressore armato di coltello ha ucciso tre persone e ferito gravemente altre quattro durante un festival venerdì nella città di Solingen, nella Germania occidentale, ha detto la polizia tedesca alla CNN.

Testimoni oculari hanno informato le autorità intorno alle 21:40 ora locale (00:40 GMT), affermando che uno sconosciuto ha attaccato diverse persone in modo casuale con un coltello nella centrale piazza Fraunhof della città, situata a 25 chilometri a est di Dusseldorf, ha detto la polizia tedesca. durante una conferenza.

La polizia ha aggiunto che l’unico sospettato era in fuga e per l’inseguimento sono state impiegate forze speciali di polizia.

Venerdì la folla si è radunata in piazza per celebrare il “Festival della Diversità”, un evento di tre giorni che celebra il 650° anniversario della fondazione della città. Secondo la polizia l’aggressione è avvenuta nei pressi del teatro dove veniva rappresentato uno spettacolo musicale.

Herbert Reuel, ministro degli Interni del Nord Reno-Westfalia, ha espresso il suo shock in una dichiarazione televisiva, dicendo: “Quello che è successo è un terribile incidente. Anche se teniamo conto della gravità della situazione in cui ci troviamo, qualcosa del genere arriva sempre come se uno choc.”

Il motivo dell’attacco rimane poco chiaro.

“Nessuno di noi sa perché ciò sia accaduto. Non posso dire nulla sul motivo o sulla persona”, ha aggiunto Rowell.

Durante una conferenza stampa, un portavoce della polizia ha affermato che “la valutazione attuale è che si è trattato di un attacco deliberato”. Ma quando i giornalisti gli hanno chiesto se si trattasse di un attacco terroristico, il portavoce ha avvertito: “Sarebbe solo una speculazione. Non posso dirlo al momento”.

Le immagini e i filmati della scena dell’incidente mostravano diverse ambulanze e agenti di polizia, oltre a un elicottero che volava sopra di loro.

Il portavoce ha aggiunto che la polizia sta utilizzando tutte le risorse disponibili, compreso personale e veicoli.

“Questa sera, tutti noi a Solingen siamo scioccati, inorriditi ed estremamente tristi”, ha scritto il sindaco di Solingen Tim Kurtzbach sulla pagina Facebook della città.

“Volevamo tutti celebrare insieme l’anniversario della nostra città e ora dobbiamo piangere i morti e i feriti”.

Il sindaco ha rivolto le sue preghiere alle vittime che lottano per la propria vita e ha ringraziato il personale di soccorso e di sicurezza per il loro aiuto. Ha detto: “Vi chiedo, se credete, di pregare con me, e se non credete, pregate con me”.

Secondo il sito web del festival, venerdì ha segnato l’inizio del festival della diversità di tre giorni, che comprende musica, cibo, spettacoli e intrattenimento per famiglie.

Venerdì sul palco principale avrebbe dovuto suonare l’Orchestra Sinfonica Bergisch, l’orchestra combinata delle città di Solingen e Remscheid.

Lo riferisce Melissa Gray della CNN.