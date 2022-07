Accordo sulla GPU Amazon Prime Day ancora in vigore: la migliore EVGA GeForce RTX 3080 per $ 780

Il prezzo delle GPU della serie RTX 30 è crollato negli ultimi mesi. Questa è un’ottima cosa per noi consumatori, dato che il prezzo iniziale di queste GPU era molto più alto del prezzo consigliato originale. Per Amazon Prime Day, la scheda video EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra è scesa al prezzo più basso che abbiamo visto dal lancio. È stato ridotto a $ 779,99, in calo da $ 919,99. Amazon costa circa $ 100 in meno rispetto all’acquisto direttamente da EVGA.

Offerte Amazon Prime Day: scheda video EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra per $ 779,99

La GPU GeForce RTX 3080 non ha davvero bisogno di presentazioni. Questa è la scheda effettiva da avere se prevedi di giocare ai giochi 4K dell’attuale generazione, poiché è fino al 50% più veloce della precedente generazione RTX 2080 e non richiede il pesante prezzo di RTX 3080 Ti o RTX 3090 (entrambi che sono 3% -5).% nella performance del mondo reale). Ha una porta HDMI 2.1 per passare attraverso 4K @ 120Hz, che ha la capacità di guidare anche giochi affamati di risorse come Elden Ring, Battlefield 2042 o Cyberpunk 2077.

L’FTW3 Ultra di EVGA è dotato di un dissipatore di calore extra-large da 2,7 slot con raffreddamento a tripla ventola e uno schermo metallico. Questa quantità di dissipazione consente alla scheda di funzionare in modo più fresco e silenzioso rispetto al modello di riferimento RTX 3080 FE. Ciò consente inoltre all’FTW3 Ultra di ottenere un modesto overclock di 1800 Hz rispetto al Boost di 1710 MHz di serie del 3080 FE. Infine e sicuramente il dettaglio meno importante, non dimentichiamoci dell’illuminazione RGB. Ce n’è abbastanza per far risaltare questa carta sia nella direzione tradizionale che in quella verticale.