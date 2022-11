Acquista 2 Amazon Ricevi 1 gioco in saldo gratuito e altro novembre 2022

Originale (11/6): Amazon si è unito alla stessa festa Target acquistandone 2 nuovi e ottenendo 1 vendita gratuita per novembre 2022 prima delle vacanze. Ciò dovrebbe includere videogiochi, libri, giochi e altro ancora.

Amazon sta compilando lentamente la sua lista e nei prossimi giorni dovrebbero essere aggiunti altri articoli. Ti terremo aggiornato, ma per ora alcuni giochi per Switch come Digimon Survive, Capcom Fighting Collection, Mario & Sonic saranno presenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Between Us: Ejected Edition e World War Z. I titoli per altre piattaforme sono incluso anche.

È possibile mescolare e abbinare l’intera transazione. Se trovi un paio di giochi Switch che ti piacciono oltre a un titolo per PS5, questo è in vendita. Lo stesso vale anche per cose come Switch un gioco e due libri. Indipendentemente da ciò, la cosa che ottieni gratuitamente è l’oggetto meno costoso.

Puoi beneficiare di Acquista il 2 novembre 2022 e ottenere 1 vendita gratuita da Amazon qui. Come Target, questo dovrebbe durare fino al 12 novembre. A proposito, abbiamo informazioni sulla vendita Target qui.

Aggiornamento (9/11): Siamo consapevoli che negli ultimi giorni si sono verificati alcuni problemi alla fine di Amazon con questo. La buona notizia è che dovrebbe essere risolto per tutti e la selezione è stata notevolmente ampliata. Alcuni dei nuovi giochi includono Mario + Rabbids Sparks of Hope, NieR: Automata, Harvestella, No Man’s Sky, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection e GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Puoi trovare tutto qui.

Aggiornamento (11/10): Come avviso, la scaletta dell’accordo di Amazon è ancora in fase di aggiornamento e sta cambiando un po’. È ancora possibile trovare la vendita completa qui.

Aggiornamento (11/12/): Sabato dovrebbe essere l’ultimo giorno per vendere, quindi questa è la tua ultima possibilità di risparmiare. Come promemoria, puoi trovare tutto elencato qui.

Nintendo Everything partecipa ai programmi di affiliazione Amazon, Best Buy e GameStop. Il sito Web può ricevere una commissione parziale tramite ordini effettuati da questi rivenditori.

Imparentato