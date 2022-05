Acquista il calo o il tempo per vendere le azioni? Ecco cosa dicono gli esperti di Wall Street

Con la recente carneficina a Wall Street, CNBC Pro chiede a strateghi e investitori quali sono le prospettive per le azioni e dove vedono sacche di opportunità nelle prossime settimane. Venerdì le azioni statunitensi sono scivolate brevemente in un mercato ribassista, con l’indice S&P 500 in calo del 20,9% dal suo massimo storico di gennaio a un certo punto del trading intraday, prima di chiudere leggermente al rialzo. Tuttavia, l’indice ha registrato la sua settima settimana consecutiva di perdite, la serie di perdite più lunga dal marzo 2001, poiché gli investitori continuano a essere appesantiti dai timori di recessione, dai timori inflazionistici e dalle aspettative di un ciclo di rialzo dei tassi di interesse. Ma alcuni partecipanti al mercato ritengono che ci siano ancora opportunità per gli investitori di acquistare selettivamente il declino. “Il recente downgrade dei multipli azionari a causa di tassi reali più elevati potrebbe fornire agli investitori un punto di ingresso ragionevole data la misura in cui le valutazioni delle azioni si sono allungate negli ultimi due anni”, ha detto alla CNBC Marcella Chow, analista di mercato globale di JPMorgan Asset Management. Ritiene che il settore IT possa fornire opportunità a lungo termine per gli investitori, data la moderazione delle valutazioni del settore e le prospettive di crescita a lungo termine. “Il settore IT dovrebbe vedere una forte crescita degli utili data la domanda secolare di prodotti e servizi software, nonché la continua domanda di hardware”, ha aggiunto Zhao. Todd Jablonsky, chief investment officer per la principale asset allocation globale presso Principal Global Investors, ritiene che non sia ancora il momento di “correre per le colline” nonostante il contesto difficile. La società gestisce oltre 700 miliardi di dollari al 31 marzo. “Le azioni si sono dimostrate resilienti ed è stato sorprendente per molti investitori quanto siano resilienti le azioni di fronte alle forze esterne”, ha affermato Jablonsky. Nonostante le valutazioni più convenienti del titolo, ha avvertito che “i rendimenti lotteranno” senza condizioni finanziarie facili e una crescita degli utili positiva. Jablonsky ha affermato di favorire le azioni statunitensi a causa della loro relativa resilienza di fronte al conflitto Russia-Ucraina e della forza economica sottostante. L’importanza di rimanere un investitore Thomas Polawiek, Head of Multi-Asset Solutions for Asia Pacific presso T. Rowe Price, ritiene che gli obiettivi e le prospettive di investimento unici di un investitore determineranno il suo approccio ai mercati azionari. “Per gli investitori a lungo termine come quelli che pianificano il proprio pensionamento, la nostra ricerca dimostrerà che è importante continuare a investire a lungo termine. Anche se ci sono periodi di volatilità come questo lungo il percorso, identificare un’appropriata asset allocation e diversificare i propri investimenti può aiutare a mitigare l’impatto della volatilità sul suo portafoglio”, ha affermato Polawiek. Ha osservato che l’S&P 500 ha subito perdite annuali a due cifre solo in 13 degli ultimi 94 anni fino al 2021. “Sebbene i rendimenti di un anno possano fluttuare selvaggiamente, gli investitori devono tenere presente che le azioni non hanno perso vigore”, ha osservato mai, doppio – un numero o altro, in un periodo di 15 anni di calendario dal 1928. “Pertanto, un investitore a lungo termine può sentirsi più fiducioso nel mantenere le azioni, anche se subiscono cali a breve termine”, ha aggiunto Pollawek. Il gestore patrimoniale ha evidenziato opportunità selettive che ritiene “degne dell’attenzione degli investitori”. Il suo fondo ha aumentato la sua esposizione all’Asia escluso il Giappone con un modesto aumento di peso dovuto all’importanza della tesi di riapertura nella regione, dove l’inflazione è anche “meno preoccupante” rispetto ad altre regioni, secondo Bulawayk. Ha aggiunto che l’Australia è un altro “mercato interessante” a causa delle previsioni sugli utili in aumento e della “forte domanda interna”. Leggi di più sotto ETF che attraversano questo anno difficile Gli strateghi rivelano come fanno trading sui titoli tecnologici – e gli stessi nomi continuano a spuntare mentre le azioni si avvicinano a un mercato ribassista, sarà l’economia a decidere dove finisce il sell-off. Allo stesso modo, Michael Purves, fondatore e CEO di Tallbacken Capital Advisors, ritiene che mentre aziende come Microsoft e Alphabet sono state rivalutate sulla base di tassi di interesse più elevati, questi titoli hanno saldi di liquidità e azioni “sorprendenti” per aiutare a sostenere la crescita degli utili attraverso il riacquisto di azioni. . Perves ha affermato di aver assistito a molti “rimbalzi tattici” in titoli che sono stati “davvero maltrattati” nelle ultime due settimane. Ciò include titoli minerari a bassa capitalizzazione di alta qualità, ha affermato. Purves privilegia anche i titoli energetici e materiali come copertura contro l’aumento dell’inflazione.

