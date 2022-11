Acquista un Apple iPhone 14, ricevi una carta regalo Walmart da $ 300 con questo affare del Cyber ​​​​Monday

Una delle migliori offerte del Black Friday per iPhone di Apple è passata al Cyber ​​​​Monday. Acquista un Apple iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro o 14 Pro Max AT&T o Verizon e riceverai una carta Walmart eGift da $ 300. Se non puoi approfittare dei valori di permuta o dei vantaggi del trasferimento dell’operatore e non vuoi trattare con un MVNO, questa è una delle migliori offerte che troverai su iPhone 14. Non c’è fattura di crediti o contratti di un anno per vincolarti e riceverai la carta regalo subito dopo averla ricevuta. Quest’anno, anche l’Apple Store non ha sconti su iPhone 14.

Acquista un Apple iPhone 14 con Plan, ricevi una carta regalo Walmart da $ 300

I dettagli completi e le limitazioni sono elencati di seguito:

Offerta online e prezzi validi dal 21 novembre 2022 alle 19:00 ET fino al 2 dicembre 2022 alle 23:59 ET. Offerta valida in negozio e prezzi dalle 6:00 ora locale dal 25 novembre 2022 al 2 dicembre 2022. Offerta valida quando il telefono idoneo è attivato su un piano di pagamento AT&T, Verizon o T-Mobile idoneo. L’attivazione deve essere effettuata entro le 23:59 ora locale del 2 dicembre 2022. La Walmart eGift Card è una carta regalo elettronica valida per acquisti futuri. Consulta i Termini e condizioni della carta regalo elettronica o Walmart Associate per i termini e le condizioni della carta regalo elettronica. Buono regalo elettronico inviato via e-mail entro 24 ore dall’attivazione del telefono per gli acquisti in negozio ed entro 20 giorni dalla spedizione del telefono per gli acquisti online.

Come la maggior parte delle buone offerte telefoniche, è richiesta l’attivazione su un piano di servizio AT&T o Verizon idoneo. Dovrai inoltre disporre di un piano di pagamento del dispositivo, anche se puoi saldare l’intero saldo rimanente in qualsiasi momento, anche dopo il primo o il secondo ciclo di fatturazione. Per quanto riguarda la durata del piano di servizio, non sembrano esserci restrizioni. Potresti potenzialmente iscriverti per un mese di servizio e annullarlo a condizione che il tuo telefono sia stato completamente ripagato per allora. Questo è ciò che rende questo affare così eccezionale. Invece di un credito in fattura che ti costringe a un contratto pluriennale, questa è una carta regalo per una somma forfettaria che riceverai subito dopo aver attivato il servizio. I costi di attivazione e di servizio non si applicano.

Le offerte di scambio sono ancora valide?

Tieni presente che questo accordo è indipendente da qualsiasi altra promozione a cui potresti essere idoneo, comprese le offerte di permuta sul tuo vecchio smartphone. Probabilmente sarai in grado di risparmiare di più.

Puoi sbloccare il tuo iPhone dopo che il servizio è scaduto?

AT&T e Verizon sbloccheranno il tuo telefono 60 giorni dopo l’attivazione.

Quanto è buono l’iPhone 14?

L’Apple iPhone 14 è di gran lunga l’ultimo iPhone e di gran lunga il miglior smartphone che puoi acquistare. Anche se opti per l’iPhone 14 base, ottieni comunque il processore A15 Bionic che schiaccia qualsiasi telefono Android sul mercato, una fotocamera rivoluzionaria e uno splendido display Retina, il tutto racchiuso in un corpo in alluminio e vetro. Passa a iPhone Pro Max e ottieni un processore A16 Bionic più potente, un sistema di fotocamere Pro più versatile, un display Super Retina dall’aspetto migliore con funzionalità ProMotion e Always-On, in acciaio inossidabile e ancora più bello. Corpo in vetro cristallino.

I modelli “Pro” e “Plus” sono dotati di schermi più grandi: 6,7 pollici sul Plus/Pro contro 6,2 pollici sui modelli standard. Puoi controllare Scheda delle specifiche di confronto Apple elencati sul loro sito Web per un elenco completo delle differenze tra tutti i modelli.

Puoi anche leggere la nostra recensione di iPhone 14 Pro per ulteriori informazioni su uno dei migliori telefoni.

