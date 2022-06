Adam Hadwin raggiunge 66 e vince il primo round agli US Open

Brooklyn, Messa. – Adam Hadwin Può essere esonerato dal round di apertura degli US Open – la cosiddetta prova più dura del golf – dandogli la possibilità di espirare.

Hadwin era a casa in Canada la scorsa settimana per la sua apertura nazionale, che è un affare ancora più grande perché la pandemia ha cancellato il Canadian Open negli ultimi due anni e i fan ossessionati dal golf hanno portato un’energia enorme.

Inoltre, è stato immune dai pettegolezzi e dalle speculazioni senza fine della lega rivale sostenuta dai sauditi che ha attirato l’attenzione per tutta la settimana al The Country Club.

Non c’è da stupirsi che giovedì sia uscito con un 4 under 66 per il suo miglior risultato in 63 round del Grande Slam ed è un colpo avanti. Rory McIlroy E altri quattro in 67: Calum Taryn Inghilterra, David Lingmirth Svezia , MG Dafoe Sud Africa e Joel Dahmin.

“È bello scendere qui e riposare per un paio di giorni e andare per la settimana”, ha detto Hadwin. “Non che il campo da golf sia diventato più facile. Ma sì, in alcuni casi mi sono sicuramente sentito un po’ più a mio agio rispetto alla scorsa settimana”.

D’altra parte, lo era Phil Mickelsonche ha festeggiato il suo 52esimo compleanno – sul campo da golf, comunque – con un doppio bandito a quattro tempi in rotta verso il 78.

Hadwin ha corso su tre uccelli di fila per finire i primi nove a 31, perdendo solo un tiro dietro per 66. Il suo precedente punteggio basso in una major era 68 in tre occasioni, l’ultima volta il primo round del campionato PGA 2020 a Harding Park .

Anche con un buon inizio, non è facile per Hadwin o per chiunque altro. Il Country Club potrebbe essere altrettanto buono per tutta la settimana, con venti moderati e nuvolosità che impediscono al sole di rendere le verdure croccanti e sode.

E il meglio che chiunque potesse fare era 66.

Il gruppo nel 68 presentava un due volte vincitore principale Dustin JohnsonE il Giustino Rosa E il Matt Fitzpatrickche ha vinto il Brookline American Amateur Award nel 2013.

Nessun’altra disciplina è più aperta – quasi la metà dei 156 uomini in campo dovrebbe qualificarsi – e lo ha dimostrato. Sette delle prime 13 squadre hanno superato i playoff, incluso Hadwin. È stato il primo a uscire dalla sezione di Dallas ed entrare quando Paolo Casey Si è ritirato a causa di un mal di schiena.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.