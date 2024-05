Adam Selipski, CEO di Amazon Web Services, si dimette

Poco più di tre anni fa, quando Jeff annunciò il mio nuovo ruolo, uno dei miei primi compiti fu quello di determinare chi avrebbe preso il posto e avrebbe guidato AWS. Per me era importante avere qualcuno che capisse AWS, valorizzasse la nostra cultura, fornisse una forte continuità e potesse continuare a far crescere il business. In AWS avevamo leader forti, molti dei quali avrebbero potuto guidare l’azienda nel suo complesso a lungo termine, ma avrebbero beneficiato di qualche anno in più di acquisizione di esperienza e apprendimento sotto la guida di un CEO più esperto.

Adam Selipski è stato uno dei primi vicepresidenti assunti in AWS nel 2005 e ha trascorso ben 11 anni alla guida delle vendite, del marketing e del supporto di AWS, prima di lasciare per diventare CEO di Tableau. Ho sempre avuto un grande rispetto per Adam e ci siamo incontrati più volte per discutere della possibilità di tornare alla guida di AWS. In quelle conversazioni, abbiamo concordato che se avesse accettato questo ruolo, probabilmente lo avrebbe fatto per alcuni anni, e che una delle cose su cui si sarebbe concentrato durante quel periodo sarebbe stato aiutare a preparare la prossima generazione di leadership.

Siamo stati fortunati che Adam abbia accettato di subentrare e guidare AWS, e ha brillantemente guidato l’azienda, facendo crescere al tempo stesso il suo team dirigenziale. Adam passerà ora alla sua prossima sfida (dopo essersi preso una meritata pausa) e Matt Jarman diventerà CEO di AWS, a partire dal 3 giugno.

Voglio ringraziare Adam per tutto ciò che ha fatto per guidare AWS negli ultimi tre anni. È entrato in carica nel mezzo della pandemia, che ha presentato una vasta gamma di sfide di leadership e di business. Sotto la sua guida, il team ha preso la decisione giusta a lungo termine per aiutare i clienti a diventare più efficienti nelle spese, anche se ciò significava meno entrate a breve termine per AWS. Nel frattempo, il team ha continuato a innovare rapidamente e a rilasciare nuovi servizi, tra cui diversi influenti servizi di intelligenza artificiale generativa, come Amazon Bedrock e Amazon Q. Adam lascia AWS in una posizione di forza, avendo raggiunto lo scorso anno un tasso di entrate annuali di 100 miliardi di dollari. trimestre, con ricavi in ​​accelerazione ancora una volta su base annua. Forse la cosa più importante è che AWS continua a essere leader in termini di prestazioni operative, sicurezza, affidabilità e ampiezza e profondità complessive dei nostri servizi. Apprezzo molto la leadership di Adam durante questo periodo e la dedizione dell’intero team ai clienti e all’azienda.

Come alcuni di voi sapranno, Matt ha iniziato ad Amazon come stagista MBA durante l’estate del 2005 ed è entrato a far parte dell’azienda a tempo pieno nel 2006 come uno dei primi AWS Product Manager. Inizialmente, Matt ha lavorato su tutti i servizi AWS, aiutando a creare i nostri primi SLA, definendo nuove funzionalità e creando nuovi piani tariffari. Successivamente è diventato il nostro primo Product Manager per EC2, guidando la gestione dei prodotti di EC2 nei suoi anni di formazione. Durante quel periodo, ha anche guidato il team che ha definito, lanciato e gestito EBS. Alla fine Matt è diventato Direttore generale di tutti i servizi di calcolo AWS nel 2016, cosa che ha fatto per circa quattro anni. Nel 2020, dopo essere stato profondamente coinvolto nell’organizzazione dei nostri prodotti per 14 anni, ho chiesto a Matt di passare al lato della generazione della domanda di AWS per guidare le vendite, il marketing, il supporto e i servizi professionali di WW.

Matt porta nel suo nuovo ruolo un insieme insolitamente forte di capacità ed esperienza. È estremamente focalizzato sul cliente, un grande leader di prodotto, innovativo, un intelligente risolutore di problemi, ha molti standard, ha standard elevati e una propensione mirata per gli affari e, nei suoi 18 anni in AWS, è uno dei migliori studenti che ho incontrato. Matt conosce i nostri clienti e la nostra attività così come chiunque nel mondo e ha esperienza di leadership senior sia sul lato della generazione del prodotto che su quello della domanda. Sono entusiasta di vedere che Matt e il suo eccezionale team dirigenziale di AWS continuano a innovare il nostro futuro: siamo ancora agli inizi in AWS.

Grazie ancora ad Adam per la sua leadership e per favore unisciti a me nel congratularmi con Matt.

