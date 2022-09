Addio quadruplo: i cani e il puledro della regina partecipano al corteo funebre | Regina Elisabetta II

Lo staff della regina Elisabetta II ha allineato la strada fuori Buckingham Palace per salutare la regina dopo il suo funerale – e non sono stati solo i mortali dei reali ad essere visti durante i festeggiamenti di lunedì. I cani della regina e uno dei suoi pony furono portati a guardare la processione a Windsor.

I cani della regina, Moek e Sandy, due Pembroke Welsh Corgi, aspettavano al cortile del castello di Windsor quando arrivava il corteo funebre mentre erano accuditi da due servitori.

Royal Corgis attende la processione. Fotografia: Peter Nichols/Reuters

Al momento della sua morte, la regina aveva anche altri due cani: un Dorje di nome Candy e Lysie the Spaniel. È stato confermato Il principe Andréj e la sua ex moglie Sarah Ferguson si prenderanno cura di Corgi. Andrew è stato poi visto in compagnia di cani.

Alla regina fu dato per la prima volta un corgi quando aveva sette anni, e generazioni di corgi reali discendono da Susie, un corgi che ottenne quando aveva 18 anni.

È stata mostrata anche la Queen’s Fell, Carltonlima Emma, ​​che è stata condotta sul ciglio della strada in un intervallo tra i saluti floreali mentre la bara passava.

Emma, ​​la dote della regina, si trova all’arrivo della bara al Castello di Windsor. Foto: Aaron Chun/Pa

Il cavallo è solitamente conosciuto come Emma, ​​​​ed era chiamato cavallo Tra i favoriti della regina per la rivista Horse & Hound 2020 di Terry Pendry, testimone dello sposo di Windsor. La regina era una protettrice Associazione Pony ElefanteE ha continuato a cavalcare Emma quando aveva 90 anni.

La dote portava uno dei veli della regina. Foto: Aaron Chown/AP

Gli animali non hanno avuto un ruolo così importante come hanno fatto in passato in alcuni funerali reali. Secondo quanto riferito, i capi di stato furono alquanto sorpresi al funerale di re Edoardo VII nel 1910 per trovarsi dietro il cane di re Cesare, una volpe cablata, nella solenne processione.

Cesare è incluso in una statua di Edoardo VII e della sua regina sopra la loro tomba nella Cappella di San Giorgio, dove lunedì è stata commissionata la regina Elisabetta II.