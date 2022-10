Adidas conclude la partnership con Ye in seguito ai commenti antisemiti del rapper

Twitter e Instagram lo hanno bloccato per commenti antisemiti. Sito di social media conservatore Parlor in seguito Ha annunciato di aver accettato di acquistare la piattaforma .

Di fronte alle pressioni del pubblico e dei suoi stessi dipendenti per interrompere i legami con il gigante tedesco dell’abbigliamento sportivo Ye, ha detto in un podcast il 16 ottobre: ​​”Posso dire cose antisemite e l’Adidas non può lasciarmi cadere. E adesso?” proveniva da gruppi opposti.

Adidas ha dichiarato in una dichiarazione: “Adidas non tollera l’antisemitismo e qualsiasi altra forma di incitamento all’odio. I tuoi recenti commenti e azioni sono inaccettabili, pieni di odio e pericolosi e violano i valori dell’azienda di diversità e inclusione, rispetto reciproco ed equità. .”

UN Post di LinkedIn Lunedì, Sarah Kamhi, dipendente di Adidas con sede negli Stati Uniti, ha scritto: “Sono passati 14 giorni da quando Kanye ha vomitato retorica antisemita e Adidas è silenziosa; internamente ed esternamente ai nostri clienti”.

Il direttore marketing del marchio ha aggiunto: “Dobbiamo fare meglio come marchio. Dobbiamo fare meglio per i nostri dipendenti e le nostre comunità. Fino a quando Adidas non prenderà posizione, non starò con Adidas”.

Adidas ha iniziato a lavorare con Ye nel 2013 e nel 2016 firmato l’accordo Produci e distribuisci merce dalla sua linea di abbigliamento Yeezy attraverso l’azienda. Adidas ha precedentemente affermato che la partnership ha avuto un “enorme impatto” sulla sua attività ed è una delle collaborazioni di maggior successo nella storia del suo settore.

Sì, tuttavia, ha pubblicamente criticato Adidas, insieme ad alcuni dei suoi altri partner aziendali Divario del rivenditoreNegli ultimi mesi.

Ha detto alla CNBC che Adidas stava “copiando” le sue idee e ha pubblicato insulti contro la società sui social media, prendendo di mira in particolare l’amministratore delegato Caspar Rostedt e i membri del consiglio di amministrazione.

In una nota di martedì prima dell’annuncio, gli analisti del Credit Suisse hanno esposto diversi rischi per la società, incluso un recente avviso di profitto superiore alle aspettative.