Adornano “Black Panther: Wakanda Forever”

Due degli artisti che hanno fatto molti mestieri hanno aiutato la signora Carter con i suoi gioielli “Black Panther: Wakanda Forever”: Dorian Fletcher, un designer di gioielli con sede a Los Angeles che ha anche lavorato al primo film “Black Panther”, e Papa G , un produttore di gioielli con sede ad Atlanta.

Partendo dai preparativi iniziali per il primo film, i designer hanno costruito il mondo immaginario introdotto dagli autori di fumetti Stan Lee e Jack Kirby nel 1966.

“Ciò che Wakanda rappresenta è un luogo fantastico reinventato dove non c’era colonizzazione, e immaginiamo come avrebbero potuto avanzare con la tecnologia e il vibranio usando il loro progresso tecnologico”, ha detto la signora Carter, riferendosi al minerale fantastico che dà potere e arricchisce i Wakanda. , specialmente attraverso le perline Kimoyo, date a ogni Wakandan alla nascita. “E mi piacerebbe pensare che mettiamo in risalto i nostri costumi con abbellimenti che ci legano alla storia”.

Marion Fasel, fondatrice e caporedattore Avventurauna rivista di gioielli online, ha dichiarato al telefono: “Ci sono alcune culture nel mondo in cui i gioielli non sono un accessorio ma una parte integrante della cultura e della vita, ed è quello che ‘Black Panther’ sta facendo con Wakanda”.

“Stabilisce la cultura della gioielleria”, ha aggiunto. “Ogni personaggio del film indossa qualcosa di simbolico, ed è per questo che i gioielli sono stati storicamente. In Africa, in India e in molte culture anche oggi, i gioielli significano qualcosa”.