Adventure Academia: The Fractured Continent esce il 9 dicembre in Occidente, la demo è ora disponibile

in Giappone, Adventure Academy: Continente diviso Sarà lanciato su PlayStation 4 e Switch l’8 settembre.

Adventure Academy: Continente diviso è una strategia gioco di ruolo giapponese Questo metterà alla prova la tua capacità di gestire un gruppo di studenti contro le orde di mostri che bloccano il tuo cammino. Con un’esclusiva meccanica di battaglia in tempo reale “pizzica, trascina e rilascia”, personalizza il tuo gruppo di studenti in un mondo fantastico con oltre 10 razze diverse tra cui scegliere! Gestisci le loro armature, armi e accessori mentre li dirigi tatticamente verso la vittoria.

Segui Alex e i suoi amici in questo affascinante gioco di ruolo strategico giapponese pieno di personaggi carini, divertenti e adorabili

Tocca, trascina e rilascia la tua squadra fino alla vittoria con un sistema di battaglia in tempo reale unico e intuitivo

Costruisci la squadra dei sogni dei tuoi studenti gestendo le loro statistiche, armi, abilità e personalità!

Un’affascinante narrazione ti guida lungo il percorso, con missioni secondarie opzionali e divertenti racconto illustrato Diapositive che progrediscono con ogni attività

Attraversa una varietà di ambienti con boss mostruosi unici da combattere e diverse meccaniche di battaglia da imparare!

Unisciti ad Alex e ai suoi amici in una storia emozionante avventurarsi

Il continente di Pedra sta attraversando una grave crisi. L’intera nazione si sta lentamente trasformando in un labirinto sotterraneo brulicante di mostri. Quando il padre di Alex, il preside della Obsidian High, scompare, tocca ad Alex e al suo gruppo di amici dell’Accademia trovarlo! Armato dell’Ancient Orb, convoca il tuo gruppo per sconfiggere i mostri e tracciare un percorso verso la vittoria!

Segui la storia, lavorando con i tuoi compagni di classe e gli insegnanti mentre impari la verità dietro il continente in frantumi. Incontra personaggi unici di diversi tipi e specialità lungo il tuo viaggio e partecipa a missioni secondarie per aiutare quelli che solo tu puoi!

Trascina e rilascia e combatti in tempo reale

Dirigi strategicamente la tua squadra alla vittoria su un sistema di azione in tempo reale basato su griglia. Raccogli e riorganizza il tuo mazzo per proteggere il personaggio principale, Alex, mentre vaghi per la mappa.

Recluta studenti sox per la tua festa! CarattereReclutali e scegli tra dieci diverse razze: Human, Khaluz, Felpurr, Bahamoon, Gnome, Diabolos, Fairy, Celestia, Dwarf and Elf!

Scopri 10 razze uniche

Recluta fino a sei studenti per la tua festa! Dai loro nomi, scegli il loro sesso, gestisci la loro attrezzatura e personalizza le loro statistiche per adattarle al tuo stile di gioco!

Fronte dei boss dei mostri giganti

Ogni livello presenta mostri boss giganti con abilità e attacchi diversi! Dovrai dirigere correttamente la tua festa… o rischiare di essere completamente spazzato via!

Equipaggia, aggiorna e gestisci festa Festa

Gestisci e personalizza gli slot per armi, armature e accessori per ciascuno dei tuoi compagni di squadra. Risparmia abbastanza oro completando i livelli e lasciando cadere le armi nel laboratorio per ottenere miglioramenti speciali e personalizzati!