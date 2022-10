Aereo militare russo si schianta contro un edificio siberiano, piloti uccisi

Secondo il ministero russo per le situazioni di emergenza, due persone sono rimaste uccise quando un aereo militare russo si è schiantato contro un condominio di due piani nella città siberiana di Irkutsk. Questa è la seconda volta fatale che un aereo militare si schianta contro un condominio russo in meno di una settimana.

Questo è il secondo incidente del genere in una settimana. Lunedì il Sukhoi Su-34 aereo si è schiantato In un condominio di nove piani nella città di Yeysk, nella Russia meridionale. Quell’incidente ha ucciso almeno 15 persone, secondo A Rapporto Reuters . All’epoca, le autorità hanno affermato che la causa potrebbe essere stata un “malfunzionamento tecnico”. I piloti nell’incidente sono riusciti a espellere e sono sopravvissuti.

Le autorità russe non hanno fornito informazioni sulla causa dell’incidente. La commissione investigativa del paese ha dichiarato di aver aperto un fascicolo investigazione criminale In possibili violazioni delle regole di sicurezza dei trasporti, sul posto sono stati inviati gli investigatori criminali.

Il United Aircraft Corporation Domenica, la Russian Aerospace Corporation, di proprietà statale, ha dichiarato in una dichiarazione che le indagini sull’incidente includeranno esperti dell’industria aeronautica. Lo hanno annunciato le autorità domenica sera nel comune di Irkutsk Emergenza I media russi hanno riferito che l’area in cui si è verificato l’incidente.

I successivi crolli sono un problema per l’esercito russo, che sta combattendo contro l’ucraino contrattaccare Regione di Kherson South e percezione generale della casa. Mosca affronta le critiche degli analisti militari che affermano che non sta vincendo abbastanza velocemente in Ucraina e della popolazione russa, che è fuggita in massa per evitare mobilitazione militare Per ordine del presidente Vladimir Putin.