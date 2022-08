Affidavit redatto in mandato di perquisizione da rilasciare: annunci diretti di Trump

L’ex presidente Donald J. Il Dipartimento di Giustizia dovrebbe rilasciare venerdì una versione parzialmente redatta della dichiarazione giurata utilizzata dagli investigatori federali per ottenere un mandato di perquisizione per la casa di Trump in Florida, una mossa che potrebbe avere significative implicazioni legali, politiche e storiche.

Giovedì, un giudice federale della Florida ha sorpreso i funzionari del dipartimento ordinando che il documento non sigillato fosse rilasciato al pubblico entro mezzogiorno di venerdì. Il governo non ha detto quando sarebbe stato rilasciato l’affidavit.

Non è chiaro quanto saranno estese le revisioni, ma Mr. Il documento fornirà informazioni su come il Dipartimento di Giustizia è arrivato a perseguire documenti riservati che sono finiti al club di Trump Mar-a-Lago e l’indagine penale che è derivata da quello sforzo.

Il Dipartimento di Giustizia ha proposto ampie redazioni nel tentativo di proteggere i testimoni da intimidazioni o ritorsioni se i dettagli fossero resi pubblici.

Il documento, nella sua forma completa, rivelerà dettagli importanti e rivelatori sulla motivazione del governo per compiere il passo straordinario della perquisizione di Mar-a-Lago l’8 agosto.

la settimana scorsa, Bruce E. ReinhardtUn giudice magistrato federale in Florida ha sorpreso gli avvocati dicendo che lo era Vuole pubblicare parti della dichiarazione giurata Dopo che il governo ha proposto emendamenti su richiesta di testate giornalistiche tra cui il New York Times.

È molto insolito pubblicare anche una versione parziale di una dichiarazione giurata. Tali documenti, che includono prove raccolte per giustificare una perquisizione, come le informazioni fornite da testimoni, non vengono mai sigillati prima che il governo presenti accuse penali. Non vi è alcuna indicazione che il Dipartimento di Giustizia abbia intenzione di sporgere denuncia a breve.

Il giudice Reinhardt è d’accordo Correzioni dettagliate Può rendere priva di significato la pubblicazione del documento finale.

“Non posso dire che le revisioni parziali saranno così estese da portare a una divulgazione senza senso, ma alla fine potrei giungere a questa conclusione dopo aver sentito di più dal governo”, ha scritto nell’ordine emesso lunedì.

L’ex presidente Donald J. Manifestanti fuori dalla casa di Trump a Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida, questo mese. debito… Sal Martinez per il New York Times

Sig. Funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno suggerito che i sostenitori di Trump spingano con forza per eliminare tutto ciò che potrebbe esporre i testimoni in un caso di intimidazione o ritorsione. Dopo la perquisizione a Mar-a-Lago, l’FBI ha segnalato un aumento delle minacce contro i suoi agenti; Un uomo armato Ho cercato di entrare nell’ufficio sul campo di Cincinnati del Bureau Prima di essere ucciso in una sparatoria con la polizia locale.

Il team legale di Trump non ha ancora visto la dichiarazione giurata. Il governo non ha bisogno di mostrarglielo. Ma non hanno resistito ai tentativi di slegarlo o hanno preso posizione in tribunale chiedendone il rilascio.

Sig. La dichiarazione giurata completa descrive in dettaglio le indagini del Dipartimento di Giustizia sul fatto che Trump abbia gestito male i documenti di sicurezza nazionale e ostacolato un’indagine federale.

In generale, i tribunali hanno consentito emendamenti che preservano le “fonti e metodi” dei processi in corso. È improbabile che il giudice Reinhardt si discosti da tale pratica.

Gli esperti legali hanno affermato di essere determinato a consentire parti che si riferiscono a testimoni del governo o parti che descrivono espressamente i motivi per cui i pubblici ministeri ritengono che ci sia la possibilità di trovare prove di attività criminali a Mar-a-Lago. .

Sig. Il team legale di Trump ha già divulgato alcuni dettagli sugli sforzi del governo per recuperare i documenti, inclusi incontri con i pubblici ministeri e l’emissione di citazioni federali, in una mozione presentata questa settimana chiedendo a un maestro speciale di rivedere i documenti sequestrati.