Agenzia: Tre soldati uccisi in attacchi aerei israeliani in Siria

Gli attacchi aerei israeliani sulla Siria hanno ucciso tre soldati e ne hanno feriti altri tre nell’ultimo attacco israeliano al paese dilaniato dalla guerra

I media statali hanno affermato che le forze di difesa aerea stavano rispondendo a quelli che secondo loro erano incursioni israeliane che prendevano di mira obiettivi nelle vicinanze della provincia costiera siriana di Tartus.

L’agenzia di stampa siriana ufficiale (SANA) ha citato una fonte militare senza nome che ha affermato che “l’aggressione ha portato alla morte di tre soldati e al ferimento di altri tre”.

Dallo scoppio della guerra civile in Siria nel 2011, Israele ha effettuato centinaia di attacchi aerei all’interno del paese, prendendo di mira siti governativi, forze della coalizione appoggiate dall’Iran e combattenti di Hezbollah.

SANA ha riferito che le sue forze stavano anche affrontando “bersagli nemici” sui monti Qalamoun, vicino al confine con il Libano.

Una dichiarazione dell’esercito siriano afferma che due attacchi israeliani simultanei, uno dei quali un missile, hanno preso di mira la campagna vicino alla capitale, Damasco, dal sud-est della capitale libanese, Beirut.

L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha anche annunciato lo stesso bilancio delle vittime e dei feriti del secondo attacco vicino a una base di difesa aerea nella provincia di Tartus, dove sono attivi gruppi sostenuti dall’Iran.

L’osservatorio, che dispone di un’ampia rete di fonti in Siria, ha affermato che la posizione dell’obiettivo a Tartus si trova a 8 chilometri (5 miglia) da una base russa.

Ha aggiunto che le ambulanze si sono precipitate sul luogo degli scioperi a Tartous.

Il ministero della Difesa siriano ha dichiarato all’inizio di luglio che un raid israeliano effettuato dal Mediterraneo vicino alla città di Hammadieh, a sud della città di Tartus, ha ferito due civili.

I media ufficiali hanno riferito che, venerdì, i bombardamenti israeliani hanno colpito due civili nel sud della Siria, vicino alle alture del Golan occupate.

I media statali hanno detto all’epoca che un attacco israeliano vicino a Damasco il mese scorso ha ucciso tre soldati siriani. L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha affermato che l’attacco ha preso di mira una struttura militare e un “deposito di armi iraniano”.

Dopo l’ultimo incidente, le autorità israeliane hanno detto all’Agence France-Presse che “non commentano le notizie dei media stranieri”.

Mentre Israele commenta raramente gli attacchi individuali in Siria, l’esercito li ha difesi come necessario per impedire al suo acerrimo nemico l’Iran di prendere piede alle sue porte.

Il conflitto in Siria è iniziato con la brutale repressione delle proteste pacifiche e si è intensificato fino alla polarizzazione delle forze straniere e dei combattenti.

La guerra uccise quasi mezzo milione di persone e costrinse metà della popolazione prebellica del paese a lasciare le proprie case.

L’intervento militare della Russia nel 2015 ha contribuito a trasformare la guerra in favore del presidente siriano Bashar al-Assad, le cui forze un tempo controllavano solo un quinto del paese.