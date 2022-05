Aggiornamenti del processo Johnny Depp v Amber Heard: ultime notizie di oggi, aggiornamenti, deliberazioni, verdetto...

L’esperienza Depp v Heard: un breve riepilogo

Depp, 58 anni, ha citato in giudizio Heard in Virginia per $ 50 milioni Ha detto di averlo screditato quando si è definita una “persona pubblica che rappresenta la violenza domestica”.

Model Heard, 36 anni, patrimonio netto di 100 milioni di dollaridicendo che Depp l’ha macchiata quando il suo avvocato ha definito le sue accuse una “bufala”.

La Heard ha concluso la sua testimonianza giovedì dicendo che lo era “Molestie, insulti e minacce” sui social Dal momento che la star di “Pirati dei Caraibi” è stata accusata di aggressione fisica e sessuale.

““Le persone vogliono uccidermi e me lo dicono ogni giorno”, ha detto Heard.. “La gente vuole mettere il mio bambino nel microonde.” Heard ha adottato una bambina nel luglio 2021. Ha detto che le continue molestie lo erano Parte della crociata di Depp per umiliarla pubblicamente.

Scrivendo in una sceneggiatura del 2016, Depp ha ammesso che Heard stava “implorando la totale umiliazione globale”. E capirai. Ha detto di aver scritto con rabbia quando ha saputo che stava sostenendo di aver abusato di lei fisicamente.

“Voleva rovinare la mia carriera”, ha detto Heard alla giuria.. “Le minacce che ha fatto per umiliarmi, a livello globale, vengono vissute in tempo reale, di fronte a te… e al mondo intero”. Depp ha negato di aver colpito Heard o qualsiasi donna e ha detto che è stata lei a diventare violenta nella loro relazione. I due si sono conosciuti nel 2011 durante le riprese di “The Rum Diary” e si sono sposati nel febbraio 2015. Il loro divorzio è stato finalizzato dopo circa due anni.

“Nessun essere umano è perfetto”, ha detto Depp mercoledì. “Ma in vita mia non ho mai commesso aggressioni sessuali o aggressioni fisiche. “

(Reuters)