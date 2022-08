Aggiornamenti di notizie in tempo reale: le azioni Coinbase salgono del 31% dopo il collegamento con BlackRock

Stabilimento Lucid Motors in Arizona © Bloomberg

La rivale di Tesla, la Lucid Motors, mercoledì ha dimezzato il suo obiettivo di produzione per il 2022, citando le sfide della “catena di approvvigionamento straordinaria” mentre cerca di aumentare la produzione e soddisfare la “forte domanda”.

Il gruppo con sede in California, sostenuto dal fondo sovrano saudita, ha affermato che la produzione nel 2022 è ora stimata tra 6.000 e 7.000 veicoli, in calo rispetto a una precedente previsione di 12.000 a 14.000 e in calo rispetto alla previsione di inizio anno di 20.000 veicoli. veicoli.

Le azioni del produttore di auto elettriche sono già diminuite del 50% quest’anno, riflettendo le numerose sfide nell’aumentare la produzione della Lucid Air, un’auto elettrica di lusso a partire da $ 89.000 e nominata MotorTrend Car of the Year per il 2022. Le azioni sono diminuite del 12% in più dopo orario lavorativo il mercoledì.

“Abbiamo identificato i colli di bottiglia chiave e stiamo adottando misure appropriate, spostando le nostre operazioni logistiche all’interno dell’azienda, aggiungendo dipendenti chiave al team esecutivo e ristrutturando la nostra organizzazione logistica e produttiva”, ha affermato il CEO Peter Rawlinson.

“Continuiamo a vedere una forte domanda per i nostri veicoli, con oltre 37.000 prenotazioni di clienti, e sono fiducioso che supereremo queste sfide nel breve termine”.

La società ha affermato che un totale di 37.000 prenotazioni ammontava a $ 3,5 miliardi di vendite potenziali, ma Lucid ha registrato solo $ 97,3 milioni di entrate nel trimestre di giugno, ben al di sotto delle stime di $ 147 milioni in cui ha consegnato solo 679 veicoli nel periodo di tre mesi.

Il direttore finanziario di Lucid, Sherry House, ha affermato che la società ha 4,6 miliardi di dollari in contanti, “che riteniamo siano sufficienti per finanziare la società fino al 2023”.

Nonostante i recenti problemi del mercato azionario, Lucid aveva una valutazione di mercato di $ 34 miliardi al momento dei suoi guadagni martedì, rispetto a $ 54 miliardi di General Motors e $ 60,4 miliardi di Ford, le cui società vendono regolarmente milioni di auto all’anno.